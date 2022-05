„Gut recherchierter Angriffsversuch“

Kreis Coesfeld

Die Volksbank Baumberge warnt vor einer hinterhältigen Masche, mit der Betrüger an Kontodaten herankommen wollen. Aufgeflogen ist ein Versuch im Kreis Coesfeld, weil sich ein Kunde bei seiner Hausbank gemeldet hat. Ob es weitere Betroffene gibt, sei nicht bekannt, sagt Vorstandsvorsitzender Dirk Spanderen. Der Kunde erhielt eine Pishing-SMS mit der Meldung: „Ihre VR SecureGo-Legitimation läuft am 27.05.2022 ab“ – und der Aufforderung, einen Link anzuklicken. Wenig später klingelte bei dem Kunden das Telefon – „tatsächlich wurde im Display auch unsere Telefonnummer angezeigt“, berichtet Spanderen. Von daher dachte sich der betroffene Kunde zunächst nichts dabei und hielt SMS und Anruf für vertrauenswürdig. Als er die Aufforderung erhielt, er solle TAN-Nummern angeben und Testüberweisungen vornehmen, witterte er Verdacht und rief bei der – echten – Volksbank an. „Wir konnten das Konto rechtzeitig sperren, dem Kunden ist kein Schaden entstanden“, so Spanderen. Das Alarmierende an der Masche sei, „dass unsere App für Online-Transaktionen aktuell tatsächlich überarbeitet wird“, so Spanderen. Auf dieser Grundlage versuchten die Betrüger, an die Kontodaten zu kommen. „Es handelt sich hier schon um einen gut recherchierten Angriffsversuch.“ Die App heißt auch in Wirklichkeit VR SecureGo.

Von Viola ter Horst