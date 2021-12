Hand in Hand mit den Kräften vor Ort

Der Schulgarten in Baback „funktioniert“ durch die gute Wasserversorgung. Auch hier arbeiteten verschiedene Organisationen Hand in Hand.

Erst seit Ende Oktober hatte die senegalesische Regierung das coronabedingte Einreiseverbot aufgehoben. Die Vorstandsmitglieder nutzten diese Chance, um erstmals nach 20 Monaten wieder in den Senegal zu reisen. Ziel war es, sich einen Überblick über den Stand der Projekte zu verschaffen. Auch in dieser Hinsicht sieht das Vorstands-Fazit positiv aus, denn „es gab keinen Stillstand in den vergangenen Monaten“, so die Beurteilung der Vorstandsmitglieder.

Die Situation der Grundschule in Diassap war nur eines der zahlreichen Projekte, dem die Reisegruppe viel Aufmerksamkeit widmete. Aus gutem Grund: Am Ausbau der Schule ist der Verein nicht alleine beteiligt. Auch der Rotary-Club Coesfeld/Baumberge engagiert sich hier. Beide Organisationen profitieren von der Zusammenarbeit. Während „Hilfe für Senegal“ durch das jahrelange Engagement im Senegal viele Hürden ebnet, sorgen die Rotarier für die finanzielle Unterstützung. Was beiden Organisationen besonders wichtig ist: Das Engagement der Bevölkerung. Sie übernimmt die Bauleistungen in Eigenregie und dokumentiert damit natürlich die Identifikation der Dorfgemeinschaft mit dem Schulprojekt. Neben dem Klassenraum, der übrigens mit Möbeln, die aus der Ostwallschule in Lüdinghausen stammen, ausgestattet wird, bauen die Dorfbewohner auch eine Einfriedung des Schulgeländes. Eine Mauer als Einfriedung für ein Schulgelände? Dadurch sollen insbesondere Tiere vom Schulgelände und vom -garten ferngehalten werden.

Der Schulbau in Diassap ist nicht das erste Projekt, das „Hilfe für Senegal“ in Kooperation mit einer anderen Organisation durchführt. Bereits vor drei Jahren förderten die Soroptimistinnen aus dem Münsterland ein Gartenbauprojekt an der Schule in Baback. Und hier arbeitet „Hilfe für Senegal“ jetzt mit einer weiteren Hilfsorganisation zusammen: Der Schweizer Verein „Hand für Afrika“ hat einen neuen Wasserturm errichtet, um so die Wasserversorgung weiter zu verbessern.

Mit im Boot saß auch die DIDEC. Bei der DIDEC handelt es sich um eine karitative Organisation, die die Schul- und Ausbildungspatenschaften des Lüdinghauser Vereins mitorganisiert. Im kommenden Frühjahr will „Hilfe für Senegal“ einen weiteren Schritt unternehmen, um das Schulprojekt abzurunden: Es soll eine Hühnerzucht aufgebaut werden.

Im März findet der nächste Arbeitseinsatz mit den Mitgliedern des Vereins aus dem gesamten Münsterland im Senegal statt. Dabei sollen auch wieder die Reisspenden, um die der Verein die Bevölkerung bittet, verteilt werden. 7 Wer einen Sack Reis spenden will, mit dem eine Großfamilie im Senegal etwa einen Monat auskommt, kann unter dem Stichwort „Reis“ 35 Euro an die Sparkasse Westmünsterland (IBAN DE 69 4015 4530 0020 0417 29) überweisen.