„Handy und Navi nicht gut für die Rübe“

Die gute Laune stand den Damen ins Gesicht geschrieben. Endlich wieder ein KreislandFrauenverbandstag in Präsenz. Zu dem fanden sich etwa 150 Frauen in der Aula des Clemens-Brentano-Gymnasiums in Dülmen ein. In den Zeiten vor Corona konnten meistens 400 Gäste und mehr gezählt werden. Auch hier spiegelte sich die allgemeine Zögerlichkeit vor dem Hindergrund der Corona-Pandemie.

Das Programm präsentierte sich wie immer spannend, unterhaltsam und abwechslungsreich. Zu den neuen Finessen, mit denen das Orga-Team immer wieder gerne trumpft, gehörte die Idee, dass sich die vielen Ehrengäste selbst dem Publikum vorstellten. Feine Sache das, denn so gab es zu jedem Namen gleich das Gesicht und die Stimme dazu. Und siehe da, allesamt lobten sie die wunderbare Kaffeetafel, die dieses Mal die Sendener Landfrauen organisiert hatten.

Benedikt Selhorst, Vorsitzender des Naturschutzzentrum des Kreises Coesfeld, verpackte als Münsterländer das Optimum an Anerkennung humorvoll in plattdeutsche Worte: „Kass nix von säggen!“

Glücklich schätzt sich Melanie Grothues, seit Oktober Geschäftsführerin des Kreislandfrauenverbandes Coesfeld und Nachfolgerin von Maria Rennefeldt, in ihrem neuen Amt und brachte das bei ihrer Vorstellung auch locker-flockig rüber. Als Krankenschwester, Oecotrophologin und bekennende Landfrau, fühlt sie sich für ihren neuen Aufgabenbereich bestens gewappnet und gab auch gleich eine würdigende Anerkennung an das Publikum: „Es ist unglaublich, was und wie viel im Ehrenamt geleistet wird!“

Da die Landfrauen sich gerne politisch positionieren und einmischen, gehörte eine Talk-Runde zum Nachmittag, bei der sich Coesfelds Bürgereisterin Eliza Diekmann und Havixbecks Bürgermeister Jörn Möltgen den Fragen von Moderatorin Reinhild Pröbsting stellten. Auf die Frage, ob sich mehr Menschen in politischen Ämtern engagieren sollten, ermutigte Eliza Diekmann zu mehr Entschlossenheit und Selbstbewusstsein: „Ich gehe immer mir Demut in solche Runden, vor allem, wenn ich viele Herren in Anzügen sehe. Wenn ich sie dann höre, denke ich, da können wir Frauen locker mithalten!“ und erhielt dafür schallenden Applaus. Jörn Möltgen favorisierte die Bürgerbeteiligung im Vorfeld zu politischen Entscheidungen.

Hausherr und Bürgermeister Carsten Hövekamp schickte seine Statements und Grüße aus der Corona-Quarantäne per Videobotschaft.

Referent Peter Petersen verfolgte währenddessen das Geschehen sehr aufmerksam und verblüffte beim Einstieg in seinen Auftritt sofort damit, dass er verschiedene Personen direkt mit Namen ansprach. Logisch, schließlich punktet Mr. Super-Brain im wahren Leben als Gedächtnistrainer. Da sorgte selbst der kleine, charmante faux pas – er verwechselte den Namen zweier Damen, weil sie den gleichen pinkfarbenen Bläser trugen – für Erheiterung. Wie das Gehirn funktioniert und wie es möglich ist, sich innerhalb von wenigen Minuten beispielsweise die Namen von zehn Entenarten oder auch Hauptstädten inklusive Einwohnerzahlen zu merken, demonstrierte der Autor von „Brainrunning“ seinem Publikum sozusagen im Ferrari-Tempo. „Nutzen Sie die Zeit, die Sie in Ihre körperliche Fitness investieren, auch für etwas Praktisches“, so die Empfehlung des Nordfriesen zur Selbstoptimierung, der nicht unerwähnt ließ, dass „Handy und Navi nicht gut für die Rübe sind.“ Das Gehirn will eben genutzt werden. „Use it or loose it. Stellen Sie sich immer wieder neuen Herausforderungen“, so die Empfehlung von Petersen.