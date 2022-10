Harry in der Drogenküche

Hermann Wenning war Junkie, Dealer, im Knast. Etwas Rausch, viel Elend, ganz unten. Aber er schaffte es von Alkohol und illegalen Drogen weg zu kommen. Bekannt wurde er vor allem durch sein Buch „Lauf zurück ins Leben“ (2010), in dem er über seine Drogenkarriere berichtet – und wie er sich zurückkämpfte. Die Drogenzeit liegt 20 Jahre zurück, aber sie hat Spuren hinterlassen und Hermann Wenning klärt nun darüber auf. Er leistet Präventionsarbeit in Schulen und Einrichtungen und spricht mit Jugendlichen über Drogenerfahrungen, um sie vor dem Sumpf zu bewahren.

Jetzt liegt das neue Buch des gebürtigen Legdeners (Kreis Borken) vor – nach drei Autobiografien erstmals ein Roman. Aber auch in „Harry Cocker, der Kochlehrling in der Drogenküche“ – so der Titel des neuen Buchs – hat Hermann Wenning eigene Erfahrungen verarbeitet. „Schüler haben mich auf die Idee gebracht“, sagt er. „Sie haben mir von der Netflix-Serie ‚Breaking Bad‘ erzählt.“ So startete er in der ersten Corona-Lockdown-Zeit mit seinem neuen Buch-Projekt. Wie er gerät auch sein Romanheld Harry eher zufällig in die Drogenszene. „Es sind Erlebnisse, wie ich sie in den 90er Jahren hatte“, sagt Wenning. Wie Harry lebte auch Hermann Wenning eine lange Zeit in Coesfeld und war im Münsterland unterwegs. So spielt auch der Roman an vielen Orten im Kreis Coesfeld. „Ich möchte damit zeigen, dass auf dem Land Drogen ein großes Thema sind“, so der 58-Jährige.

Dass man schnell und ohne sich Gedanken zu machen abhängig werden könne. Wie passiert das und wie sieht es da eigentlich aus?

Harry ist 17 und absolviert eine Lehre zum Koch in Coesfeld. Bis er eines Tages einen Schlüssel zu einem geheimen Labor im Restaurant entdeckt. Er findet heraus, dass die beiden Restaurantbetreiber synthetische Drogen im großen Stil herstellen und verkaufen. Es sind die 90er Jahre, als Ecstasy mit der Techno-Bewegung starke Verbreitung findet.

Schnell ist auch Harry dabei – und es ist so, wie es bei Hermann war: „Anfangs ist alles toll. Harry verdient viel Geld und lernt neue Freunde kennen“, erzählt Wenning im Gespräch mit unserer Zeitung. Das ändert sich schnell, denn der Rausch ist nicht von Dauer und wird gefährlich.

Der Roman spielt in Legden, Gescher, Coesfeld, Dülmen, Billerbeck, Havixbeck, Ascheberg und Münster. In den Discos, wo Harry seine Drogen verkauft. Auf einem Campingplatz in Billerbeck. In den Baumbergen, wo bei einem Deal auf einem Parkplatz alles auffliegt und er verhaftet wird. In Ascheberg, wo er eine Therapie absolviert. Harry schafft zunächst den Absprung, schließt seine Ausbildung zum Koch ab und etabliert sich sogar als Sternekoch.

Das Buch richtet sich nicht nur an Jugendliche, auch wenn die Hauptfigur ein junger Mensch ist. „Viele Angehörige können sich nicht vorstellen, warum man von Drogen so stark vereinnahmt wird und nicht aufhören kann“, berichtet Hermann Wenning. Er möchte mit seinem Krimi Erklärungen versuchen. Das Traurige über die Abhängigkeit von Drogen näher bringen. Aufzeigen, warum und wie das passiert. Warum es eben nicht so einfach ist, wieder damit aufzuhören.

Er selber sei clean, rühre keinen Alkohol und keine illegalen Drogen mehr an, sagt er – und sei sich bewusst, wie gefährlich die Krankheit ist. „Meine Familie hat immer zu mir gehalten“, nennt er einen Grund, wie er es geschafft hat. Der andere war das Laufen. Er hatte früher schon Spaß daran. Als er im Gefängnis war, schickten ihm Angehörige ein altes Bild davon. Daraufhin fing er wieder damit an – „zuerst bin ich immer im Kreis gelaufen“. Mit dem Sport setzte er sich ein anderes Ziel – ein positives, das er dem Drogenkonsum gegenüberstellte. Eins, das besser als der Rausch von Drogen wirkte, „der sich ohnehin schnell abnutzt“. Er vergisst nie, wie es sich anfühlte, als er 2006 einen 50-Kilometer-Lauf gewann.

„Viele Drogenabhängige schaffen es aber nicht, wenn sie nichts Positives finden, auf das sie hinarbeiten können“, sagt Hermann Wenning.

Ob es Harry schafft? Er wird plötzlich in Kochshows gefeiert, die Wenning mit einem Schuss Humor und Satire in den Krimi einbaut.

„Ich möchte mit der Geschichte zeigen, wie nah Glück und Unglück, Ruhm und Fall beieinander liegen“, sagt Hermann Wenning. Harry bietet einen unterhaltsamen Einblick in die Drogenszene, in die Welt der kurzen Kicks und des langen, tragischen Absturzes. Ende offen.

0 „Harry Cocker der Kochlehrling in der Drogenküche“, Verlag Idea, 2022.