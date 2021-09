Henrichmann zieht Ticket nach Berlin

Spannender als „Tatort“. Gebannt verfolgen Kandidaten und politisch Interessierte im Wahlstudio im Kreishaus in Coesfeld das Kopf-an-Kopf-Rennen. CDU? SPD? „Opposition ist Mist“, sagt Marc Henrichmann, der hiesige CDU-Bundestagskandidat aus Havixbeck. Für ihn persönlich läuft es deutlich besser als für seine CDU auf Bundesebene. Er hat die Nase vorn. 40,9 Prozent hat er am Ende und zieht damit erneut direkt für den hiesigen Wahlkreis 127 in den Bundestag ein. Zwar ist das auch bei weitem nicht das Ergebnis wie bei den letzten Bundestagswahlen 2017, da holte er noch die absolute Mehrheit. „Aber damit habe ich auch gar nicht gerechnet.“ Dass die CDU auf Bundesebene das schlechteste Ergebnis überhaupt einfährt, lässt ihn nicht kalt. „Natürlich kann man nicht damit zufrieden sein“, sagt der 45-Jährige. Der Jubel, nein, der bleibt heute bei der CDU aus. Auch im Kreishaus. Die Ergebnisse trudeln Stimmbezirk für Stimmbezirk ein. CDU? SPD? Wer ist vorne?

CDU-Kandidat macht das Rennen / Grünen-Kandidatin aus Billerbeck über Liste in den Bundestag

CDU-Kandidat Marc Henrichmann (M.) zieht erneut in den Bundestag ein. Für Johannes Waldmann von der SPD reicht es nicht. Dafür hat es Dr. Anne-Monika Spallek geschafft, wie am frühen Montagmorgen feststand.

Für SPD-Kandidat Johannes Waldmann aus Ascheberg ist der Wahlkampf gut gelaufen. Die SPD hat alles richtig gemacht: „Erstmals seit 1998 haben wir wieder ein Plus“, sagt Waldmann. Aus seiner Sicht liegt das an drei Gründen: Scholz sei der richtige Kandidat gewesen, an der Abstimmung innerhalb der SPD und „die Themen sprachen die Wähler an“. Ob es für Waldmann reicht, über die Liste in den Bundestag einzuziehen, ist noch unklar. Eine Zitterpartie für den 32-jährigen Ascheberger. Seine Wunschkoalition? Eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP.

Bei den Grünen springen die Zahlen hinter dem Komma hin und her. „15,5 Prozent müssten eigentlich reichen“, sagt Grünen-Kandidatin Dr. Anne-Monika Spallek. Später in der Nacht ist immer noch nichts wirklich klar. Wird die Billerbeckerin über die Liste in den Bundestag einziehen? Zugleich das beste Ergebnis, das sie Grünen jemals bei einer Bundestagswahl einfuhren, freut sich Kreis-Grünen-Vorsitzender Willi Kortmann. Und doch „hätten wir natürlich gerne mehr gehabt“. Freud und Leid nahe beieinander.

Ampel? Jamaika? Für viele der CDU-Leute im Raum ist Jamaika aus CDU, Grüne und FDP die Wunschkoalition. „Auf Landesebene haben wir gute Erfahrungen mit der FDP“, sagt CDU-Landtagsabgeordneter Dietmar Panske aus Ascheberg. „Warum nicht Jamaika?“ Spallek sagt, dass für die Grünen das Klimathema entscheidend sein werde.

FDP-Kandidat René Arning freut sich über das Ergebnis, auch wenn er persönlich mit seinem hinteren Listenplatz keine Chance auf ein Ticket nach Berlin hat. „Gerne in vier Jahren noch einmal“, sagt der Coesfelder. FDP-Landtagsabgeordneter Henning Höne aus Coesfeld sitzt neben ihm. „So klein sind wir eben nicht, das hat auch der Wähler gemerkt“, sagt er. Für ihn ist ebenfalls Jamaika die Wunschkoalition.

Die SPD schüttelt da nur mit dem Kopf. Für Hermann-Josef Vogt, stellvertretender Landrat, würde eine schlimme Befürchtung wahr werden. Wie sein SPD-Kollege Waldmann sieht er in der Ampel aus SPD, Grünen und FDP die größeren Schnittmengen. Klaus Stegemann, Bundestagskandidat der Linken, ist mit den Ergebnissen auf Bundesebene nicht zufrieden. „Die Sozialpolitik wird eher so weitergehen wie bislang“, kommentiert er enttäuscht. Auch für ihn als Kandidat „hätte es mehr sein können“. Immerhin aber seien die Grünen stärker geworden.

Wenig Verständnis haben die Kandidaten für das Abschneiden der AfD, die in Olfen über sieben Prozent holt. Unterm Strich aber bleibt die AfD im Kreis unter fünf Prozent.

Gelassen ist trotz der Spannung im Saal einer: Friedrich Ostendorff, aktueller Grünen-Bundestagsabgeordneter des hiesigen Wahlkreises, der nicht mehr angetreten war. „Ich kann das hier zum ersten Mal völlig entspannt verfolgen“, schmunzelt er. „Und es läuft doch alles gut.“ Spallek sei seine persönliche Wunschkandidatin als seine Nachfolgerin geworden, „und wie es aussieht, schafft es die Annemone doch“.