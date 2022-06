Herausfordernd, aber nicht existenziell bedrohlich

Wirtschaftlich herausfordernd, komplex, aber existenziell nicht bedrohlich – so bewertet die heimische Wirtschaft die Wirkung des Krieges in der Ukraine. Dieses Bild ist das Ergebnis eines Austauschs von Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr mit Mitgliedern des IHK-Regionalausschusses für den Kreis Coesfeld in den Räumen der Stadtwerke Coesfeld. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges sind vielfältig und betreffen nahezu alle Branchen und Unternehmen: starke Steigerungen bei den Energiekosten, in der Folge Preissteigerungen bei fast allen Waren und Dienstleistungen, teilweise Lieferverzögerungen und weitere Preissteigerungen aufgrund von Versorgungsengpässen, Zurückhaltung bei Investitionsentscheidungen aufgrund der unsicheren konjunkturellen Lage und vieles mehr.

Auf manchen Märkten ist aber auch einen Preisverfall zu beobachten. Gerade landwirtschaftliche Erzeugnissen, die ursprünglich für den russischen Markt produziert wurden, drängen in Folge des Kreises jetzt auf den deutschen Markt und drücken die Preise. „Jeder Unternehmer spürt aktuell die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges. Zum Glück sind unsere Unternehmen nicht so stark vom Geschäft mit den beiden Ländern abhängig, dass sie bislang in ihrer Existenz gefährdet und Arbeitsplätze bei uns in Gefahr wären“, berichtet Ausschussvorsitzender Helmut Rüskamp.

„Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam auch diese Herausforderung meistern werden“, erklärt Landrat Dr. Schulze Pellengahr zum Stimmungsbild aus der Wirtschaft. Dann lenkt er den Blick auf eine weitere Herausforderung, die der Krieg mit sich bringt: Die Integration geflüchteter Menschen in den Arbeitsmarkt. „Uns ist wichtig, dass wir die Bedürfnisse dieser Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht unseren Fachkräftemangel. Wenn diese Menschen gerne arbeiten möchten, wollen wir sie dabei unterstützen, dass sie schnellstmöglich eine passende Arbeitsgelegenheit bekommen. Wenn sie das noch nicht wollen oder sogar die zügige Rückkehr in ihre Heimat anstreben, ist das genauso in Ordnung“, erläutert der Landrat die Position des Kreises Coesfeld. Der Kreis sowie die Städte und Gemeinden seien gut aufgestellt, den geflüchteten Menschen die notwendige Unterstützung zu bieten.