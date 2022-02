Hilfe auf Knopfdruck

Im gesamten Kreis Coesfeld bietet der Caritasverband für den Kreis Coesfeld e.V. den Hausnotruf an. Kommt es zu einem Notfall, bei dem sich die Menschen nicht selbst helfen können, ist schnelle Hilfe unabdingbar. Vor allem in der Corona-Pandemie, in der Besuche und Kontakte weiterhin eingeschränkt bleiben, wird die Dienstleistung stärker nachgefragt.

Hausnotruf in der Corona-Zeit stärker nachgefragt

Techniker Marco Museler installiert das Hausnotrufgerät an die bestehende Telefonanlage.

Ein Schwächeanfall, ein Sturz oder ein Haushaltsunfall – vor allem im Alter steigt die Sorge vor Unfällen im Alltag. Mit dem Caritas-Hausnotruf können Betroffene per Knopfdruck rund um die Uhr Hilfe anfordern.

„Das Hausnotrufgerät wird von unserem Techniker Marco Museler fachgerecht an die bestehende Telefonanlage installiert. Per Knopfdruck am Funksender, der als Armband getragen werden kann, werden Betroffene mit der Hausnotrufzentrale verbunden und können über das Hausnotrufgerät mit geschulten Mitarbeitern sprechen“, erklärt Benjamin Wieger, stellvertretender Leiter der Sozialstation Dülmen.

„Wird der Notruf per Knopfdruck ausgelöst, liegt in der Zentrale eine vorher festgelegte Kontaktliste, die abtelefoniert wird. So können beispielsweise die Nachbarn, die auf der Liste vermerkt sind und einen Schlüssel besitzen, von der Zentrale angerufen werden, um nach den Betroffenen zu schauen.“ Abhängig von der Situation wird vom Caritas-Team ein Notruf abgesetzt. Der Caritas-Hausnotruf bietet die Sicherheit, dass im Notfall schnelle Hilfe verfügbar ist.

Koordinatorin Catrin Kuth berät Bürger unter Tel. 02594 950-4011 zur Umsetzung und Möglichkeiten der Kostenübernahme durch die Krankenkasse.