Hilfe für kranke Wildtiere

(vth). Einen kranken Greifvogel gefunden? Was tun damit? Das fragen immer mal wieder Bürger, wenn sie ein verletztes Wildtier entdecken. Der Kreis Coesfeld hat bei seiner Unteren Naturschutzbehörde eine Artenschutzrufbereitschaft eingerichtet, an der vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde im Wechsel teilnehmen. Auch an den Wochenenden ist Hilfe erreichbar. Zu erreichen sind die Experten unter Tel. 02541/187272 oder über die Polizeirufnummern.

Eine Lösung suchen die Naturschützer aktuell, um verletzte Wildtiere weiter zu versorgen. Im Gespräch ist dabei, das Tierheim Lette als eine Auffangstation für die Region zu nutzen. Das Tierheim steht mit dem Umzug im Frühjahr leer.

In der vergangenen Woche rettete ein Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde zusammen mit dem örtlichen Tierarzt und Privatpersonen einen verletzten Wanderfalken in Havixbeck-Hohenholte. Der junge Vogel wird inzwischen von einer Falknerin betreut. Noch nicht ganz geklärt ist, woher er stammt, laut Kreis könnte er aus den Wanderfalkenbruten in Coesfeld, Billerbeck oder Münster kommen. 2022 habe es in NRW nur 172 erfolgreiche Wanderfalkenbrutpaare gegeben, so der Kreis.

Es sei wichtig, dass es ein Netzwerk mit fachkundigen Helfern gebe, betont der Kreis. Es sei aber nur begrenzt möglich, Wildtiere mit privatem Engagement zu versorgen. Von daher laufen die Überlegungen für eine Auffangstation für die Region.