Hilfe für selbstbestimmtes Leben

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat im Jahr 2021 rund 165 Millionen Euro (2020: 152 Millionen Euro) im Kreis Coesfeld ausgegeben. Der Kreis Coesfeld als LWL-Mitglied zahlte im selben Jahr rund 54 Millionen Euro (2020: 52,1 Millionen Euro) an den Kommunalverband. Die Differenz zwischen Ausgaben und Einzahlung stammt im Wesentlichen aus zusätzlichen Bundes- und Landesmitteln. Das erklärten jetzt die in der LWL-Landschaftsversammlung vertretenen Abgeordneten aus dem Kreis Coesfeld, Dr. Christian Schulze Pellengahr, Anna-Maria Willms, Achim Peltzer, Wolfgang Dropmann und Sonja Crämer-Gembalczyk.

Die Corona-Krise habe der LWL bisher zwar gut überstanden, so die Abgeordneten in der Mitteilung weiter. Die hohe Inflationsrate und die Folgen aus dem Krieg in der Ukraine würden aber gerade die kommunalen Haushalte und damit auch den LWL in Zukunft belasten, weil die Ausgaben für die Betreuung von Menschen mit Behinderungen oder Kinder und Jugendliche aus den Kriegsgebieten stiegen.

Im vergangenen Jahr unterstützte der LWL mit dem größten Teil seiner Ausgaben behinderte und pflegebedürftige Menschen. Insgesamt flossen 79,3 Millionen Euro in diese sozialen Aufgaben im Kreis Coesfeld.

Zu einem selbstbestimmten Leben gehört auch das Wohnen in den eigenen vier Wänden: Der LWL fördert daher das ambulant betreute Wohnen als Alternative zum stationären Leben in besonderen Wohnformen (früher: Wohnheim). Im vergangenen Jahr unterstützte der Kommunalverband deshalb 772 (2020: 715) Menschen im Kreis Coesfeld dabei, alleine oder mit anderen in der eigenen Wohnung leben zu können.

2021 zahlte der LWL im Kreis Coesfeld für 803 (2020: 712) Wohnheimplätze („besondere Wohnformen“). Außerdem finanzierte er 1152 (2020: 1124) Arbeitsplätze in Werkstätten für Menschen mit wesentlicher Behinderung. 128 (2020: 129) Kinder mit Behinderung aus dem Kreis Coesfeld besuchten 2021 einen Förderschulkindergarten oder eine Förderschule des LWL. Rund 2,8 Millionen Euro (2020: 2,6 Millionen) zahlte der Landschaftsverband dafür, dass 389 (2020: 348) behinderte Kinder zusammen mit ihren Altersgenossen ohne Behinderung eine Regel-Kindertageseinrichtung besuchen konnten.