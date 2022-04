Kreis Coesfeld

Susanne Falcke leitet am 10. April seit 100 Tagen als Superintendentin den Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken. Die 47-jährige Theologin wurde von der Kreissynode für acht Jahre in dieses Amt gewählt. Im Interview spricht sie über die ersten Wochen, über Schwerpunkte und darüber, welchen Beitrag die Kirche vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine leisten kann.