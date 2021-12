Der Havixbecker Selmi landete mit 63 Stimmen auf Platz zwei. Die Wahl fand am Mittwochabend in der Aula der Friedensschule in Münster statt.

Julian Allendorf steht für eine „Erneuerung der CDU“. Er setze sich dafür ein, dass Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft in der CDU vertreten sind – das gehöre für ihn zum Selbstverständnis der CDU. Die Themen Mobilität und Verkehr stehen bei ihm an oberster Stelle. Allendorf setzt sich beispielsweise für die „S-Bahn-Münsterland“ und den Ausbau der Zugstrecke Münster-Lünen ein. Bei seiner zehn-minütigen Vorstellung im Rahmen der Aufstellungsversammlung hielt er wiederholt ein Gruppenticket für den RE2 nach Düsseldorf in die Höhe – es sollte symbolisch für die gemeinsame Arbeit im Düsseldorfer Landtag stehen, die er nun anstrebt. Dabei will er auch auf seine Mitbewerber zugehen: „Die anderen Bewerber sind auch gute Köpfe, die man mit einbinden kann“, sagt der Betriebswirt.

Die Charakteristika von Stadt und Land sind für Allendorf auch im Alltag präsent: Seinen Erstwohnsitz hat er auf dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Nottuln. In Münster wohnt er am Bohlweg. Allendorf meint selbst, er habe viel Respekt vor dem Amt, sehe sich aber gut vorbereitet: Der 31-Jährige engagiert sich seit über 15 Jahren politisch. Den nun anstehenden Wahlkampf nimmt er gerne an: „Ich brenne für diesen Wahlkreis.“ Mit Wilhelm Korth (WK 78 Coesfeld I – Borken III), Dietmar Panske (WK 79 Coesfeld II) und Dr. Julian Allendorf (WK 85 Münster III – Coesfeld III) sind nun alle lokalen Wahlkreise mit Kandidaten aus dem Kreis Coesfeld besetzt.