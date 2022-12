„Ich habe immer noch Angst“

Parisa lebt seit fünf Jahren in Deutschland, davon fast vier in Coesfeld. Sie hat immer noch Angst, sagt sie. Dass irgendetwas passiert. Dass ihr Vater oder Bruder aus dem Iran entdecken könnten, wie sie hier lebt.

Parisa ist nicht ihr richtiger Name, wir nennen sie so, um sie zu schützen und zeigen nicht ihr Gesicht auf einem Foto – obwohl sie damit eigentlich keine Probleme hat. Ein Kopftuch trägt sie nicht mehr. Sie sei auch keine Muslimin mehr. „Ich bin zum Christentum konvertiert“, sagt sie.

Parisa ist 32 Jahre alt und hat eine vierjährige Tochter. Es ist ein uneheliches Kind, sie ist alleinerziehend. Im Iran ein Tabu, „eine riesige Schande. Wir müssten dort um unser Leben fürchten“, sagt sie.

Die Frauen, die jetzt im Iran protestieren, ihre Kopftücher verbrennen, eine Revolution für Freiheitsrechte veranstalten – „ich kann das alles so gut nachvollziehen“, sagt Parisa. Als Frau sei man Mensch zweiter Klasse im Iran.

Schon immer will sie auf eigenen Füßen stehen. „Warum darf ich nichts machen“, habe sie sich immer gefragt, „obwohl ich so viele Wünsche habe?“

Sie hat im Iran viele Probleme mit ihrer Familie, mit ihrem Vater und mit ihrem Bruder. Die Familie ist traditionell und streng religiös. „Ich durfte nicht einmal mit den Freundinnen raus und Musik hören.“ Sie ist 19 Jahre alt, als sie zwangsverheiratet wird. „Er war 20 Jahre älter als ich, ich wollte ihn nicht und habe Nein gesagt“, erzählt sie. Das habe der Vater aber nicht akzeptiert.

Die Ehe funktioniert nicht. Ihr Mann ist gewalttätig. Er schlägt sie, verprügelt sie, misshandelt sie, immer und immer wieder. Keiner hilft ihr. Ihr Vater und ihr Bruder sagen, dass er ihr Mann sei und sie als seine Frau die Schläge zu akzeptieren habe.

„Es gibt kein Gesetz, das für mich gesprochen hätte“, sagt Parisa. „Im Iran musst du als Frau gehorsam sein.“

Der Auslöser für die aktuellen landesweiten Proteste im Iran ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die im September nach ihrer Inhaftierung stirbt. Die Sittenpolizei nahm die Frau fest, weil angeblich ihr Kopftuch nicht richtig saß.

„Die Polizei ist nicht dazu da, um uns zu helfen“, weiß Parisa. Sie erlebt es selber. Einmal, als ihr Mann sie verprügelt, schafft sie es, zu flüchten. Verzweifelt wendet sie sich an einen Polizisten. „Der hat nur gesagt, dass das ja mein Mann sei.“ Hilfe? Nein. Er habe sie statt dessen nach Sex gefragt. Wenn sie heute einen Polizisten in Deutschland sieht, fürchtet sie sich immer noch.

Über die Nachrichten und soziale Medien verfolgt Parisa die Proteste, die im Iran laufen. „Es tut sehr weh, was dort passiert“, sagt sie. Tausende Menschen sind inzwischen festgenommen worden, das Mullah-Regime lässt Demonstranten erschießen, sogar Kinder. „Sie nehmen in Kauf, zu sterben oder weggesperrt zu werden“, sagt Parisa. Sie protestiere im Herzen mit, „damit künftig Kinder im Iran nicht so aufwachsen müssen wie ich“.

Erinnerungen kämen hoch, denn sie habe psychisch und physisch sehr gelitten im Iran. „Warum gibt es keine Menschenrechte für iranische Frauen?“ fragt sie. „Warum müssen die Menschen sterben, sie verlangen doch gar nicht viel? Warum hilft kein Land den Frauen?“

Sie hat die Regeln schon immer hinterfragt. „Warum dürfen wir als Frauen nicht selber entscheiden?“ Die Antwort, dass es eben so ist wie es ist, konnte sie nicht verstehen.

Als ihr Mann eines Tages mit dem Messer auf sie losgeht, haut sie in Todesangst mitten in der Nacht ab. Sie schafft es, ein Taxi zu besorgen und zu flüchten. Zunächst nach Istanbul in die Türkei und von dort weiter nach Deutschland. In Österreich lebt sie bei einer Familie und wird mit der Bibel konfrontiert. „Ich erhielt eine Ausgabe auf Persisch.“ Sie liest darin und fühlt sich berührt und angenommen. „Es war so etwas Schönes und Hoffnungsvolles“, sagt sie.

Irgendwann lässt sie das Kopftuch weg, das sie noch immer trägt. „Ich fühlte mich wie ein freier Vogel“, erinnert sie sich an ihre Empfindungen. Inzwischen ist das Kopftuch nur noch eine Erinnerung.

Später lässt Parisa ihre Tochter taufen. „Sie braucht natürlich kein Kopftuch tragen und sie kann sich ihren Mann später selber aussuchen.“ Sie soll sich ihre Wünsche erfüllen können und tun, was sie für richtig hält. Einen Beruf wählen, den sie gerne ausüben will. „Sie ist frei.“ Frei. Parisa sagt das Wort nicht nur einmal. Frei.

Kontakt hat sie noch manchmal zu ihrer Schwester und ihrer Mutter. „Meine Mutter versteht mich nicht, aber sie toleriert mich“, sagt sie. Ihre Schwester lebt weiterhin das traditionelle Leben. An den Protesten nimmt sie nicht teil. Auch ihr Mann schlägt sie.