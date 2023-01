Von Nordkirchen nach Coesfeld, von Ascheberg nach Dülmen: Wie viele Termine Bundestagsabgeordnete Dr. Anne-Monika Spallek in ihrem hiesigen Wahlkreis im vorigen Jahr hatte, weiß sie gar nicht so genau. „Es waren sehr viele und keiner davon war zu viel, weil es wichtig ist, mit den Menschen vor Ort zu sprechen“, sagt die Billerbeckerin.

Vor rund einem Jahr zog sie über die Liste für die Grünen in den Bundestag ein. Der Kreis Coesfeld hat somit mit Anne-Monika Spallek und Marc Henrichmann (Havixbeck) zwei Abgeordnete in Berlin. „Ich habe mich gut eingegroovt“, sagt Spallek.

Eine nachhaltige, vielfältige Landwirtschaft, regionale Wertschöpfung, kleine Betriebe – das sind ihre Schwerpunkte. „Ich will faire Bedingungen für kleine Betriebe schaffen“, sagt die Billerbeckerin, die einen Pensionshof für alte Pferde in der Bauerschaft Gerleve, ganz in der Nähe von Kloster Gerleve, betreibt. Dass kleine Betriebe aufgeben müssen, während andere immer größer und mächtiger werden, war Anlass für sie, 2015 in die Politik zu gehen. „Unser Bäcker vor Ort machte dicht“, erinnert sich die 54-Jährige. Sie habe gedacht, dass das nicht sein könne. „Ich wollte etwas ändern und etwas für die Region und für den ländlichen Raum unternehmen“, sagt sie. Zunächst politisch auf Kreisebene, nun in Berlin im Bundestag. „Ich kämpfe für dezentrale Strukturen und für die Stärkung regionaler Produktion“, sagt sie. Der ländliche Raum ziehe sich nahezu durch sämtliche Themen, von der Mobilität über erneuerbare Energien bis zur Digitalisierung und zur Kulturförderung. „Ich achte auch in meiner Fraktion sehr genau darauf, dass das berücksichtigt wird.“ Bei der Start-up-Strategie der Bundesregierung, mit der junge Unternehmen unterstützt werden sollen, sei explizit der ländliche Raum mit aufgenommen worden. „Das war im ersten Entwurf noch nicht drin und da habe ich nachgehakt und gefordert, dass das geändert wird“, so Spallek.

- Ihr größter Erfolg im Bundestag: Das 100-Millionen-Euro-Programm für den Umstieg von Gas und Öl auf Strom, das sich an Klein- und Kleinstunternehmen richtet. „Ich habe dafür mehr als ein halbes Jahr gekämpft, damit explizit kleine Betriebe Unterstützung bekommen“, so Spallek. „Sie dürfen in der Energiekrise nicht benachteiligt werden.“ Dass so ein Programm beschlossen wurde, sieht sie als einen „riesigen Erfolg“.

- Eine große Enttäuschung war voriges Jahr für sie der vermurkste Auftritt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der Talksendung von Sandra Maischberger, als er meinte, dass kleine Bäckereien bei steigenden Energiekosten „vielleicht aufhören zu verkaufen“. „Er hat das anders gemeint, aber nicht gesagt“, so Spallek. Bäckereien reagierten empört – viel Ärger gerade in dem Bereich, in dem Spallek tätig ist.

- Unterwegs ist sie wie? Im Wahlkreis mit dem E-Auto; nach Berlin zum Bundestag mit dem Zug.

- Ihre Position zu den Erweiterungsplänen der Großschlachterei Westfleisch in Coesfeld: „Ich sehe da keine Perspektive, zumal der Trend zu geringerem Fleischkonsum geht“, so Spallek. Sie freue sich, dass im Rahmen eines Innovationsprogramms mobile Schlachtung von Tieren gefördert werde. Das bedeutet, dass Schlachter zu den Höfen fahren, um die Tiere vor Ort zu töten – das erspart ihnen stressige Transportfahrten.

- Ausbau erneuerbarer Energien: Spallek sieht durch die neuen Gesetze „viel Wertschöpfung und Geld“ in den ländlichen Raum spülen. Es sollten sich Bürgergenossenschaften bilden, die vom Ausbau profitieren. Auch für die Kommunen lohne sich eine Beteiligung. Grüner Wasserstoff ist ein weiteres Thema.

- Weitere Ziele für 2023: „2023 soll der Umbau bei der Tierhaltung starten – weniger Tiere, größere Ställe, Kennzeichnungen des Fleischs.“ Die Idee bei der Kennzeichnung sei, dass auch jeder Gastronom auf seiner Speisekarte angibt, woher das Fleisch stammt. „Und dass dadurch Wettbewerb zugunsten von besser gehaltenenen Tieren entsteht.“ Landwirte sollen unterstützt werden, wenn sie Proteine wie zum Beispiel Lupinen als Fleischalternativen anbauen. Obst und Gemüse müssen aus Sicht von Spallek mehr in den Mittelpunkt gerückt werden: „Wir geben eine Milliarde Euro für den Bereich Tierhaltung aus und Obst und Gemüse fallen hinten runter, das müssen wir ändern.“ Sie wünscht sich zum Beispiel Obstprogramme für Schulen und Kitas mit regional erzeugten Produkten. Auch unterstützt sie den Vorschlag, für Obst und Gemüse die Mehrwertsteuern zu streichen. Dadurch werde Obst und Gemüse für den Verbraucher günstiger und auch für diejenigen bezahlbarer, die über wenig Geld verfügen. Andrerseits sollte es Abgaben auf Fleisch, Pestizide, auf Zucker und Böller geben, fordert sie. Sowie einen CO2-Preis, der den Transport verteuere.