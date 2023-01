„Ich werde hundert Prozent geben“

Nur ein knappes Ja beim FDP-Parteitag für den Coesfelder Henning Höne zum neuen Chef der Landespartei. Der 35-Jährige wurde am Samstag mit 54,5 Prozent in Bielefeld gewählt. Ein schwaches Ergebnis, er hätte sich mehr erhofft. Unser Redaktionsmitglied Viola ter Horst sprach am Montag mit Höne, der auch im Kreistag Mitglied für die FDP ist sowie Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion.

Hallo Herr Höne, wie geht es Ihnen heute?

Höne: Mir geht es gut. Das Wahlergebnis nehme ich nicht persönlich.

Fast die Hälfte war beim Landesparteitag aber offenbar nicht mit Ihnen einverstanden.

Höne: Natürlich hätte ich mir ein besseres Ergebnis gewünscht, aber meine Erwartung war gedämpft. Trotzdem: Ich habe mich um Verantwortung beworben und bin gewählt worden. Ich sehe das nüchtern und werde unabhängig vom Wahlergebnis hundert Prozent geben. Ich habe auch viel Zuspruch und viele Gratulationen bekommen, die ich noch gar nicht alle beantworten konnte.

Ein Kritikpunkt lautete, dass nicht so viele Ämter in einer Hand liegen sollten – insbesondere nicht Partei- und Fraktionsvorsitz.

Höne: Dies kann man in beide Richtungen argumentieren. Ich persönlich sehe das als Vorteil, weil es thematisch – gerade in der Opposition – ineinander greift. Es gibt aber sicherlich mehrere Gründe. Für mich ist ein wichtiger Punkt, dass wir nach den verlorenen Landtagswahlen noch nicht so weit sind, dass eine Einigkeit wiederhergestellt werden konnte. Das merkte man auch früh bei dem Parteitag. Die Stimmung war nicht gut. Viele Ergebnisse waren nicht eindeutig, das war nicht nur bei mir so. Das ist eine Aufgabe, die ich nun angehe. Ich bin hochmotiviert, einen guten Job zu machen.

Warum gab es keinen Gegenkandidaten?

Höne: Das müssen Sie nicht mich fragen. Meine Kandidatur habe ich im August 2022 bekannt gegeben. Natürlich hätten sich seitdem auch andere Kandidatinnen oder Kandidaten melden können, wir sind ja gerade eine Partei des Wettbewerbs. Es hat sich aber niemand gemeldet.

Der Vorstand ist nun zunächst bis zum Frühjahr 2024 gewählt. Treten Sie dann erneut als Vorsitzender an?

Höne: Das ist nicht die Art von Amt, das man nur ein Jahr macht. Die Liste an Zielen und Aufgaben ist umfangreich genug für eine längere Zeit. Hierauf möchte ich mich jetzt erst einmal in diesem Jahr konzentrieren.

Sie sind auch Bezirksvorsitzender der FDP Münsterland und im Kreistag vertreten. Bleiben Sie in diesen Funktionen?

Höne: Wenn ein neues Amt, in diesem Fall ein sehr umfangreiches Amt, hinzukommt, muss man sich sortieren und kann nicht an allen bisherigen festhalten. Hierzu führe ich in den nächsten Tagen Gespräche.

Was konkret ist der Neuanfang?

Höne: Personell hat sich deutlich etwas verändert. Es gibt einen vollständig neuen Landesvorstand mit ganz verschiedenen Charakteren unterschiedlichen Alters. Das sind motivierte Köpfe, die mit anpacken wollen. So viel an Veränderungen hat es mindestens die letzten 35 Jahren bei Parteitagen nicht gegeben.

Wo soll die FDP bei den nächsten Wahlen stehen?

Höne: Mein Anspruch ist, dass wir wieder zweistellige Ergebnisse erreichen. Und das ist mit liberaler Politik zu schaffen. Die schwarz-grüne Landesregierung gibt uns genügend Vorlagen zu zeigen, dass wir es besser können. Für Sechs-Prozent-Ergebnisse trete ich nicht an.

Woran haperte es bei den letzten Landtagswahlen, warum war das Ergebnis so schlecht für die FDP?

Höne: Ich glaube, unser Hauptproblem war, dass wir nicht deutlich machen konnten, was unser Alleinstellungsmerkmal ist. Unser Profil war nicht erkennbar – es war nicht klar, wer die FDP auch ohne eine andere Partei als Koalitionspartner ist.

Was wäre das denn zum Beispiel?

Höne: Ganz aktuell? Wir sind zum Beispiel die einzige Partei, die sagt, dass es verlogen ist, Frackinggas aus den USA zu beziehen und gleichzeitig nicht einmal darüber nachgedacht wird, ob wir es selber gewinnen könnten. Darüber müssen wir ideologiefrei und ergebnisoffen diskutieren.

Kritiker sagen, es fehlen schillernde Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten.

Höne: Wir haben ganz unterschiedliche Charaktere. Personell mache ich mir keine Sorgen. Wir haben etwa Wolfgang Kubicki als Original – und brauchen keinen zweiten. Wir machen doch keine Politik, um zu provozieren, sondern um Ideen einzubringen und Diskussionen anzuregen. Es muss auch nicht sein, dass hundert Prozent Übereinstimmung herrscht. Meine Aufgabe ist es natürlich, mich innerhalb der Partei und bei Verbänden umzuhören und zu fragen, wo der Schuh drückt. Da fehlte durch die Corona-Pandemie einfach viel an echten Begegnungen und Diskussionen.