IHK-Regionalausschuss mit neuer Spitze

Mit dem Wechsel an der Spitze des IHK-Regionalausschusses für den Kreis Coesfeld ging eine Ära zu Ende. Heinrich-Georg Krumme (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westmünsterland), der den Ausschuss fast zwei Jahrzehnte geführt und geprägt hat, übergab die Leitung an Helmut Rüskamp aus Dülmen (Geschäftsführer der SGR GmbH), den die Unternehmer während der Ausschusssitzung in Dülmen zum neuen Vorsitzenden gewählt hatten.

Bereits vor gut einem Jahr hatte Krumme angekündigt, dass er bei der Wahl zur IHK-Vollversammlung im November des vergangenen Jahres nicht erneut antreten und alle IHK-Führungsämter abgeben werde. Mitte Januar ist Krumme, der rund 18 Jahre IHK-Vizepräsident war, mit großem Dank von IHK-Präsident Dr. Benedikt Hüffer aus der Vollversammlung verabschiedet worden. Seit 1996 ist Krumme Mitglied im IHK-Regionalausschuss für den Kreis Coesfeld. 2003 wurde er in die Vollversammlung der IHK gewählt, seit 2004 stand er als Vizepräsident der IHK Nord Westfalen mit an der Spitze der wirtschaftlichen Selbstverwaltung. Seitdem führte er auch den Regionalausschuss für den Kreis Coesfeld.

Der neue Ausschussvorsitzende, Helmut Rüskamp, will die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortsetzen und würdigte vor allem Krummes Engagement als Mitbegründer, Vorsitzender und Sprecher der Unternehmerinitiative für den Bau der B67n. „Dass dieses wichtige Infrastrukturprojekt des Münsterlandes nun kurz vor der Vollendung steht, hat die Region maßgeblich Ihrem langjährigen Engagement an der Spitze der Unterneh-merinitiative zu verdanken“, sagte Rüskamp. Krumme habe seit Gründung der Initiative im Jahr 2004 in zahlreichen persönlichen Gesprächen viele Steine aus dem Weg geräumt und mit dafür gesorgt, dass die Region so geschlossen hinter dem Straßenbauprojekt gestanden habe, wie es heutzutage andernorts kaum noch möglich scheine.

Eine echte Herzensangelegenheit sei für den langjährigen Ausschussvorsitzenden die betriebliche Ausbildung, die Krumme immer als besten Weg zur Fachkräftesicherung beworben und gefördert habe.