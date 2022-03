„Ihr seid nicht allein“

Wie viele Kriegsvertriebene bereits im Kreis Coesfeld angekommen sind, ist indes unklar. Eine Reihe an Menschen sind im Kreis Coesfeld privat von Bekannten oder Verwandten aufgenommen worden. „Grundsätzlich kann sich ja hier jeder Ukrainer zunächst für bis zu 90 Tage ohne Visum aufhalten“, erläutert Kreis-Pressesprecher Christoph Hüsing. Bei der Ausländerbehörde seien zurzeit noch keine Flüchtlinge aus der Ukraine gemeldet; der Kreis geht aber davon aus, dass sich das schnell ändert. „Vermutlich wird der Bund oder das Land die Geflüchteten auf die Kommunen verteilen“, so Hüsing. Das sei aber bis gestern noch nicht klar. Der Kreis und seine elf Städte und Gemeinden bereiten sich vor.

Gemeinsam rufen sie auch zu Geldspenden auf und initiierten auf der Plattform „Gut für das Westmünsterland“ ein Spendenprojekt, das die Bürgerinnen und Bürger nutzen können. Die eingehenden Spenden werden anschließend gesammelt an die Aktion „Aktion Deutschland Hilft“ weitergeleitet. Es handelt sich dabei um ein Bündnis deutscher Hilfsorganisationen für die Ukraine.

„Da das Leid und die Folgen von Krieg und Vertreibung immens sind und viele Menschen ihre gesamte Existenz verloren haben, ist jede noch so kleine Spende wichtig“, betont Wilhelm Sendermann, Sprecher der Bürgermeister im Kreis Coesfeld. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir im Kreis Coesfeld eine solch hilfsbereite Bevölkerung haben und möchten nun auch auf diesem Wege unsere Solidarität zeigen.“ Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr: „In dieser Situation müssen wir alle solidarisch zusammenstehen. Mit einer Spende können wir den Betroffenen dringend benötigte Hilfe zukommen lassen und zeigen: Sie sind nicht allein.“

Der Kreis rät davon ab, auf eigene Faust loszufahren. Auch Sachspenden seien genug vorhanden.

Beim Kreis wurde eine Koordinierungsstelle geschaffen. Es laufen Pläne, damit im äußersten Notfall größere Notunterkünfte für ukrainische Flüchtlinge eingerichtet werden können.

Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Coesfeld sucht Menschen, die Ukrainisch oder Russisch sprechen und als Sprachmittler übersetzen können.

0 Die „Koordinierungsstelle Ukraine“ ist zu erreichen unter: Tel.: 02541/ 18-3271 (montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr). Mail: ukraine@kreis-coesfeld.de

0 Der Kreis hat auf seiner Internetseite eine umfangreiche Fragen- und Antworten-Liste erstellt. kreis-coesfeld@azonline.de

Hilfspakete, Mahnwachen, Gebete

Kreis Coesfeld. Vor Ort laufen zahlreiche Aktionen - privat organisiert oder von Hilfsorganisationen, Vereinen, Kirchengemeinden, Flüchtlingsinitiativen, Friedensgruppen, Kaufleuten. In mehreren Orten starteten bereits Hilfstransporte. So schickte die Venneker-Gruppe aus Nordkirchen ganze Lkw-Ladungen runter. In Ascheberg richtete der SV Herbern spontan eine Sammelstelle ein. Heute fährt schon der dritte Lkw in dieser Woche an die polnisch-ukrainische-Grenze. In einer privaten Initiative bringt Jens Branse aus Havixbeck Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze – und will vier Kriegsvertriebene mit zurück nehmen.

In Havixbeck hat die Kaufmannschaft spontan eine Aktion auf die Beine gestellt: Getränke- und Imbissstände sowie Hüpfburg gibt es jetzt Samstag im Ortskern – 100 Prozent der Einnahmen sollen an „Deutschland hilft, Nothilfe Ukraine“ gehen. In vielen Kirchengemeinden laufen Friedensgebete und weitere Veranstaltungen. In St. Laurentius in Senden finden montags regelmäßige Friedensgebete statt. Die evangelische Kirchengemeinde Senden hat auf ihrer Internetseite zwei Links zu interessanten Beiträgen für Eltern zum Thema „Wie soll ich mit dem Thema Krieg mit den Kindern sprechen“ geschaltet: https://senden.ekvw.de. In Coesfeld fanden mehrere Mahnwachen statt, die Flüchtlingsinitiative startete eine Spendenaktion. Am Samstag läuft in Coesfeld vor der Jakobi-Kirche (10 bis 14 Uhr) in der Innenstadt eine große Spendenaktion mit Musik und Fotoaktion für das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe/ZDF Nothilfe Ukraine.

In Nottuln findet immer freitags um 18.30 Uhr eine öffentliche Mahnwache im Ortskern statt. Die Gemeinde Nottuln und das Partnerschaftskomitee haben aufgerufen, die Kiew-Hilfe in der polnischen Partnerstadt Chodziez mit Spenden zu unterstützen. In Dülmen startet die Politik heute und Samstag eine gemeinsame Hilfspakete-Aktion unter dem Motto „Pack mit ein, pack mit an“. In Billerbeck findet am kommenden Sonntag um 19 Uhr die dritte Mahnwache statt, die alle im Rat vertretenen Parteien und Bürgermeisterin Marion Dirks initiieren. Das alte Feuerwehrgerätehaus wird als Unterbringungsmöglichkeit vorbereitet.

Am Weltgebetstag heute wird auch für die Ukraine gebetet. Die Kath. Frauengemeinschaft (kfd) und die Ev. Frauenhilfe laden dazu ein.

