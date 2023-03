Im Kreis fehlen 2620 Wohnungen

Der Wohnungsmarkt im Kreis Coesfeld bleibt angespannt – trotz dass in den Städten und Gemeinden in den letzten Jahren Wohnungen gebaut wurden. 2620 Wohnungen haben zum Ende des Jahres 2022 im Kreis Coesfeld gefehlt. Zu diesem Ergebnis kommt das Pestel-Institut in einer aktualisierten Studie.

„Das Defizit an Wohnungen hat sich vergrößert“, bilanzierte Uwe Schramm, Vorstandsvorsitzender der WohnBau Westmünsterland eG. im Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung. Im Auftrag der WohnBau wurde die in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Westmünsterland erstellte Pestelstudie aus dem Jahr 2017 nun aktualisiert. Auch schon 2017 stellte die Pestelstudie fest, dass im Kreis Coesfeld Wohnungen fehlen. „Darauf wurde in den Kommunen mit einer zumeist regen Bautätigkeit reagiert“, so Schramm. Das Defizit sei in den meisten Orten deutlich geringer geworden.

Ausnahmen sind Lüdinghausen und Olfen. „Dort sind nicht annähernd so viele Wohnungen entstanden, wie an Bedarf ermittelt wurde“, so Schramm.

Das rächt sich nun. In den beiden Orten fehlen jetzt erst recht Wohnungen. 2017 waren es der Studie zufolge in Lüdinghausen noch 239, Ende 2022 kommt die Studie auf 585. Ein weiterer „extremer Bedarf“, so Schramm, sei in Dülmen mit einem Defizit von aktuell 569 Wohnungen entstanden. „Aber selbst dort, wo sogar über Bedarf gebaut wurde, entstand Ende 2022 ein Defizit“, so Schramm. So etwa in Nottuln, wo ab 2017 bei einem Defizit von 143 Wohnungen viel gebaut wurde. Und nun 83 Wohnungen fehlen.

Ein Grund für den nach wie vor hohen Bedarf liege im Ukraine-Krieg mit den vielen Geflüchteten. „Die Rekordzuwanderung konnte man 2017 natürlich noch nicht ahnen“, so Schramm.

Aber auch andere Gründe spielen eine Rolle: Eine Zunahme an Single-Haushalten, mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, viele Pendler – Menschen, die hier im Kreis Coesfeld wohnen und in Münster oder im Ruhrgebiet arbeiten. Die Wohnmentalität, die sich verändert.

2017 war der Bedarf überall zu spüren, ob Einfamilienhaus, günstige oder teurere Wohnungen. Inwieweit sich die Nachfrage in den einzelnen Bereichen geändert hat, wurde in der aktuellen Pestelstudie nicht erneut untersucht. Insgesamt aber bestehe ein hoher Bedarf an Wohnraum, so Schramm. Dies werde sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Mindestens müssten die 2017 errechneten Werte für Wohnungen angesetzt werden.

„Eine kurzfristige Rückwanderung der Flüchtlinge aus der Ukraine kann ausgeschlossen werden“, so Schramm.

Weil Fachkräfte im Münsterland händeringend gesucht werden, sei mehr Zuwanderung erforderlich. „Zuwanderer werden aber nur kommen, wenn sie in Deutschland willkommen sind und hier wohnen können“, so Schramm.

Das Problem andrerseits: Höhere Baukosten und Preise sowie wegbrechende Fördermittel machten Investitionen immer schwieriger. „Für uns als WohnBau ist es ohne diese Förderungen wirtschaftlich nicht mehr machbar, günstige Wohnungen zu bauen“, so Schramm. Schon mit Förderungen sei das schwierig gewesen.

Trotzdem wolle er positiv bleiben: „Wir sind eine Macher-Region und brauchen Wohnungen“, betonte Schramm.

„Mir gibt das zu denken“, so CDU-Fraktionssprecher Klaus-Viktor Kleerbaum (Dülmen). Was die Kommunen denn tun können? „Anreize schaffen“, antwortete Schramm. „Vor allem nicht Grundstücke im Rahmen eines Höchstgebot-Verfahrens verkaufen.“ Zwingend notwendig seien öffentliche Förderungen von Bund und Land, wenn günstiger Wohnraum entstehen soll.

Ludger Wobbe (CDU) aus Ascheberg merkte kritisch an, dass kleinere Ortsteile und Ortsränder vom sozialen Wohnungsbau offenbar außen vor gelassen würden. Das bestätigte Schramm: „Wir sehen in Kernstädten die größte Zukunft für diese Wohnungen.“