Im Kreis geht’s rund ums Klima

Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Nach der erfolgreichen Premiere in 2017 und der Fortsetzung in 2019 findet vom 16. bis 26. September bereits die dritte kreisweite Klimaschutzwoche im Kreis Coesfeld statt und lädt zum Mitmachen ein.

„Mit der kreisweiten Klimaschutzwoche wollen wir erfolgreiche Klimaschutzprojekte vorstellen, Impulse zum individuellen Bewusstseinswandel geben und vor allem auf die Herausforderungen aufmerksam machen, die mit dem Klimaschutz einhergehen“, erläutert Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Die Städte und Gemeinden und auch zahlreiche Unternehmen, Vereine, Initiativen und Privatpersonen haben ein tolles Programm zusammengestellt und bieten unterschiedlichste Vorträge, Workshops, Exkursionen und Mitmachaktionen an“, freut sich auch die Klimaschutzmanagerin Carolin Dietrich aus Dülmen.

Ab nächsten Donnerstag (16.9.) findet unter dem Motto „Klimaschutz – geht uns Alle an“ das Veranstaltungsprogramm zu den Themen Nachhaltigkeit, Mobilität, erneuerbare Energien, Umwelt- und Klimaschutz statt und zahlreiche Aktionen und Aktivitäten laden zum Mitmachen ein.

Programm-Highlights der Klimaschutzwoche 2021:

0 Dülmen: Markt der nachhaltigen Möglichkeiten am 18.9. ab 15 Uhr

0 Nordkirchen: Spätsommerlicher Spaziergang durch das FFH-Gebiet Hirschpark am 25.9.

0 Nottuln: Vorträge zum Klimawandel von Herrn Arkadiusz Frydyada de Piotrowski, am 20.9. in Appelhülsen, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof;, am 22.9. in Nottuln Alte Amtmannei

0 Rosendahl: Pedelec-Training; Klimaschonend und sicher unterwegs mit dem Pedelec 22. und 23.9.

0 Senden: Workshop; EVA - Designlampe aus Restholz selber machen, 18.9.

0 Die Veranstaltungsreihe startet mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung am 16.9. um 18 Uhr im Stift Tilbeck in Havixbeck. Nach einer einführenden Begrüßung befasst sich der Ingo Kollosche vom Berliner Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) in seinem Vortrag mit den Herausforderungen des Klimawandels aus Sicht der Zukunftsforschung. Anschließend moderiert Holger Beller durch eine Podiumsdiskussion, die der Frage nachgehen wird, welchen Beitrag unterschiedliche Akteure im Kreis Coesfeld zum Klimaschutz beitragen können, seien es Kommunen, Unternehmen, Bildungsträger oder auch jede einzelne Bürgerin und jeder einzelne Bürger.

„Wir freuen uns auf die dritte Klimaschutzwoche und hoffen, dass viele Bürgerinnen und Bürger an den Veranstaltungen teilnehmen und wir so gemeinsam ein Zeichen für mehr Klimaschutz im Kreis Coesfeld setzen können“, so Kreis-Klimaschutzmanagerin Kira Funcke, die die Klimaschutzwoche federführend und gemeinsam mit den Klimaschutzbeauftragten der elf Städte und Gemeinden organisiert.

Programm: | https://klima.kreis-coesfeld.de/klimaschutzwoche-2021.html#c16334