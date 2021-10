Im Kreis müssten 71 014 Pkw weg

Noch sind es nur Empfehlungen. Aber, angenommen, dass sich die neue Regierung nach der DUH richtet, können sich die hiesigen Autobesitzenden schon mal überlegen, wie das mit der geforderten Halbierung aussehen soll. Nach der Bestandanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes betrug zum Stichtag 1.1.2021 der Pkw-Bestand im Kreis Coesfeld 142 027 Pkw. 71 014 müssten also weg. Zweit- und Drittwagen lassen sich aus dem Datenbestand nicht aussortieren. Die vorhandene Auswahl könnte aber Groß gegen Klein ausspielen: Denn der Bestand umfasst alle Autos vom Oldtimer bis zur Neuzulassung und spiegelt recht genau wieder, was tatsächlich gefahren wird: Im Kreis Coesfeld nahm die Zahl der Autos mit Motoren unter 1,4-Liter von 2020 auf 2021 um 298 zu. Macht 51 759 Pkw oder 36,44 Prozent. In den anderen Motorklassen stieg die Zahl der Fahrzeuge in der Klasse 1400 bis 1999 Kubik um 315. Damit liegt deren Zahl bei 69 492 Pkw, der Anteil bei 48,93 Prozent. Bei den Autos mit mehr als zwei Litern gab es im Kreis Coesfeld einen Anstieg um 204 Fahrzeuge. Bestand: 19 850 Fahrzeuge (13,98 Prozent).

Diesel, Benziner, Gas, Elektro (inklusive Hybride): Das ist die Auswahl, nach der das KBA den Pkw-Bestand derzeit auch unterteilt. Die Zahl der Benziner im Kreis Coesfeld liegt bei 86 457 Pkw. Bei den Dieseln liegt die Zahl bei 50 249 Pkw. Die Elektroautos liegen bei 897 Pkw und dann wären da noch 2448 Hybride, die den Vorteil haben, dass sie nicht stromlos liegenbleiben können.

Bliebe noch ein möglicher Rausschmiss nach Schadstoffklassen – was wäre dann?: Die Zahl der Pkw mit Euro-4-Motoren bewegte sich im Kreis Coesfeld zuletzt bei 35 232. Die Zahl der Pkw mit Euro-5-Motoren betrug 38 017. Die darin enthaltenen Pkw mit Euro-5-Diesel-Motoren liegen bei 17 969. Pkw mit Euro-6-Motoren und somit dem niedrigsten Schadstoffausstoß hat das KBA bei der Analyse 48 430 gezählt. Darin sind 18 789 Euro-6-Diesel enthalten. In den Schadstoffklassen darunter, zusammen 16 951 (Ohne und Euro 1 bis 3) sind die meisten Autos schon Oldtimer.

Wie er sich die geforderte Halbierung des Autobestandes vorstellt, sagt Jürgen Resch nicht. Aber das Autofahrende nicht alle sind, die sich wärmer anziehen müssen: „Holzöfen ohne Filter gehören verboten und die Massentierhaltung muss ökologisch umgebaut werden, damit weniger Ammoniak und damit Feinstaub entsteht. Nur so können Krankheit, Leid und zehntausende vorzeitige Todesfälle verhindert werden.“ Die DUH verlange vom Gesetzgeber, „die neuen WHO-Werte umgehend in nationales Recht umzusetzen und ihre Einhaltung so schnell wie möglich sicherzustellen und zu überwachen.“