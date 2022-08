„Im ländlichen Raum liegt viel Potenzial“

Kreis Coesfeld

Dr. Anne- Monika Spallek ist als Abgeordnete der Grünen aus dem hiesigen Wahlkreis Coesfeld – Steinfurt II seit 2021 im Bundestag vertreten. Ihr Schwerpunkt ist der ländliche Raum. Die 54-Jährige ist Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Die promovierte Mathematikerin lebt in Billerbeck und leitet einen Pferdebetrieb für alte Pferde. Wie stellt sie sich die Zukunft im ländlichen Raum vor? Was sagt sie einem Landwirt, der seine Erdbeeren wieder unterpflügt, weil er zu wenig Geld vom Handel dafür bekommt? Und wie kann jemand mit wenig Geld an Klima-Projekten und Bio teilhaben? Unser Redaktionsmitglied Viola ter Horst sprach mit ihr.