Impf-Challenge: Hauptpreise für drei Kommunen

Kreis Coesfeld

„And the winner is ...“ Im Rahmen der regulären Bürgermeister-Konferenz, die im Coesfelder Rathaus stattfand, übergab Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr die drei Hauptpreise der kreisweiten Impf-Challenge. Die bestplatzierten Kommunen können sich auf ganz besondere Live-Events freuen: Für Dülmen nahm Bürgermeister Carsten Hövekamp den Gutschein über ein Konzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr entgegen, Bürgermeister Ansgar Mertens und die Lüdinghauser dürfen sich auf einen Auftritt des Landesjugendorchesters freuen; in Nottuln gastiert die Hornebach-Bigband aus Coesfeld, womit der Landrat Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes überraschte.