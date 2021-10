Impfquote bei fast 77 Prozent

Wie sieht es aus im Kreis Coesfeld mit der Corona-Impfquote? Angegeben hat der Kreis Coesfeld bislang immer eine Quote, die auf die gesamte Bevölkerung bezogen ist, darin enthalten sind also auch Kinder. Die Quote der vollständig Geimpften im Kreis Coesfeld lag danach zur Schließung des Impfzentrums Ende September bei 67,4 Prozent.

Die Quote der vollständig Geimpften liegt um einiges höher, wenn man Kinder unter 12 Jahren herausrechnet, die ja in der Regel noch nicht geimpft sein können.

Aktuell ist sie noch einmal leicht angestiegen, weil die Hausärzte weiter impfen. Sie liegt nach Berechnung unserer Zeitung am Mittwoch bei 68,2 Prozent. 150 432 Menschen im Kreis Coesfeld sind komplett geimpft. Davon erhielten nach den Zahlen der kassenärztlichen Vereinigung 65 454 Personen vom Hausarzt die Spritzen, 64 188 im Impfzentrum (bis 30.9.) und 17 998 von mobilen Teams. In den Krankenhäusern wurden außerdem nach Angaben des Kreises Coesfeld 2792 Personen geimpft. Dazu kämen noch die Zahlen der Personen, die im Kreis Coesfeld von Betriebsärzten geimpft wurden – somit wäre die Quote voraussichtlich etwas höher als 68,2.

Und um einiges höher, würde man die Kinder herausrechnen. Unsere Zeitung hat das einmal nachgerechnet und die Zahl der Kinder unter 12 Jahren abgezogen, für die es von der Ständigen Impfkommission Stiko ja noch gar keine Impfempfehlung gibt. Sie können also in der Regel gar nicht geimpft sein. Nach dieser Rechnung wären dann fast 77 Prozent vollständig geimpft. Herangezogen wurden dabei die Bevölkerungszahlen des statistischen Landesamts Information und Technik. Danach waren 25 313 Personen im Kreis Coesfeld zum 31.12.2020 unter 12 Jahre alt. Diese Zahl haben wir von der Gesamtbevölkerungszahl abgezogen und die Quote dann ermittelt.

Würde man nur die Erwachsenen ab 18 Jahren heranziehen, käme man auf eine noch höherer Quote.

Eine Frage der Betrachtungsweise. „Geht es um die Quote der Gesamtbevölkerung, dann muss sie sich auch auf alle Altersgruppen beziehen“, sagt Hartmut Levermann von der Kreis-Pressestelle. Wichtig, wenn man zum Beispiel Rückschlüsse auf die Ausbreitung des Virus ziehen will und von einer Mindestimpfquote ausgeht, bei der theoretisch insgesamt kaum noch eine Ansteckung mit dem Virus stattfindet. In dem Fall wäre die Betrachtung der Gesamtbevölkerung relevant – weil ja eine hohe Impfquote für eine Immunisierung notwendig ist. Und dabei auch Kinder unter 12 betrachtet werden müssen, weil auch sie sich mit dem Corona-Virus anstecken oder es verbreiten können.

Geht es aber zum Beispiel darum, ein realistisches Abbild der Geimpftenzahlen darzustellen, müsste zumindest die Altersgruppe herausgerechnet werden, die noch gar nicht geimpft werden konnte, wie aktuell etwa Babys und Kinder.