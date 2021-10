Impfstoff wird „wohl weggekippt“

Kreis Coesfeld

Die 2500 Dosen Corona-Impfstoff von AstraZeneca, die im Impfzentrum des Kreises übrig geblieben sind, werden nun doch nicht mehr vom Bund abgeholt. „Der Impfstoff muss mindestens zwei Monate haltbar sein“, erklärt Apothekensprecher Dr. Stephan Barrmeyer, pharmazeutischer Leiter des Impfzentrums. Der vom Kreis übrig gebliebene Stoff ist aber nur bis Ende Oktober verwendbar. Mehrere Male gab es zuvor Ankündigungen, dass der Bund, der Eigentümer des Impfstoffs ist, übrig gebliebenes Material abholt. Der Stoff sollte an ärmere Länder gespendet werden. „Jetzt wird er wohl weggekippt werden müssen“, bedauert Barrmeyer. Er habe zwischenzeitlich noch nachgehakt, ob es möglich wäre, den Stoff über die Anna-Katharina-Gemeinde Coesfeld an die Partnergemeinde in Ghana zu spenden. „Das ist aber nicht so einfach machbar“, sagt Barrmeyer. So gebe es viele bürokratische Hürden und Zoll-Vorschriften. AstraZeneca spielt in Deutschland so gut wie keine Rolle mehr. Auch für die aktuellen Boosterimpfungen empfiehlt die Ständige Impfkommmission Stiko ein mRNA-Vakzin, wie etwa Biontech.

Von Viola ter Horst