Impulse für den Nahverkehr

„Endlich treffen wir uns wieder persönlich“, begrüßte Kreisdirektor Dr. Linus Tepe am 29. September 2012 die Vertreterinnen und Vertreter der Projektpartner im Verbundprojekt „kommit Bürgerlabor Mobiles Münsterland“ (BüLaMo) im Sitzungssaal des Kreishauses in Coesfeld. Mit von der Partie waren auch die Vertreter der Fördermittelgeber, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Verkehrsministerium NRW und dem Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe NWL.

Knapp zwei Monate nach der Eröffnung der Mustermobilstation in Senden und Inbetriebnahme des „kommit-Shuttles“ tauschten die Partner die jeweils aktuellen Sachstände der insgesamt sieben Arbeitspakete aus. „Wir haben schon einige Projekte aus den Arbeitspaketen an den Start bekommen und wollen diese in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickeln“, führten Projektkoordinator Josef Himmelmann und Projektmanagerin Laura Kuhlmann aus dem Projektbüro aus. Dazu gehörten neben dem ExpressBus X90 die vorgenannten Bausteine sowie eine App für die Bestellung des On-Demand-Verkehrs kommit-Shuttle. „Auch das Thema Tarife sei teils schon in Angriff genommen worden und werde in den nächsten Wochen noch weiter ausgebaut“, führen die beiden weiter fort.

Interessante Neuigkeiten konnte auch Verbundpartnerin Lisa Vaßen-Carl vom Marktforschungsinstitut Dialego mitteilen, die für das Bürgerlabor Mobiles Münsterland und somit für die Beteiligung der Bürger Verantwortung trägt. „Mit über 1600 Beteiligten aus Senden, Lüdinghausen und Olfen haben wir einen guten Querschnitt und eine wirklich tolle Beteiligungsquote“, freute sich Vaßen-Carl über das Engagement der Nutzerinnen und Nutzer.

Eine genaue Auswertung und sich daraus ableitbare Folgerungen werden nun erarbeitet. „Wir sind sehr froh über diese Impulse und Kritikpunkte. Denn genau darauf zielt das Projekt kommit ab: Den ÖPNV der Zukunft aus Nutzersicht gestalten“, so Kreisdirektor Tepe.

Besonders spannend waren die Einblicke, die die Verbundpartner der RWTH Aachen einbringen konnten. Diese Arbeitspakete befassen sich umfassend damit, welche verkehrlichen Optimierungen dazu führen könnten, den ÖPNV im Streckenverlauf schnell zu halten.

„Dabei nehmen wir die Autobahn in den Blick, aber auch die Straßen im Münsteraner Stadtgebiet“, so Philipp Klee, Leiter der Verbundpartner aus Aachen.