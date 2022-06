In der Leere, in der Weite

Träume. Weite. Leere. Sachen, die nicht zusammenpassen. Gan-Erdene Tsend, der Künstler, der Schatten malt, die zu keinem gehören. Der Künstler, der Weite malt. Der fragt, was die Leere ist, der Sehnsüchte anspricht und Träume und was denn Realität ist.

„Reality is just an illusion“ – Realität ist nur eine Illusion lautet der Titel seiner Ausstellung, mit der er ab Sonntag (12.6.) in der Burg Vischering in Lüdinghausen zu Gast ist. In den letzten Tagen hat er an seinem fast 19 Quadratmeter großen Werk „Heimweg“ weiter gearbeitet. Eine Wüstenlandschaft mit einer Pistenstraße. „Es ist noch nicht fertig, ich möchte Besucher einbeziehen“, sagt Tsend gestern im Pressegespräch.

Der viel ausgezeichnete, bekannte Künstler aus Münster ist in der Mongolei aufgewachsen, der dünn besiedeltsten Gegend der Welt. Sie spiegelt sich in seinen Arbeiten wider. Er verbindet die Weite, das Wüstenartige, die Steppen und die Klarheit mit modernen Alltagswelten. Da sind Sehnsüchte und Träume zu finden, aber auch Anspielungen und Kritik. Das riesige Bild mit der wüsten Landschaft, das extra für die Ausstellung in der Burg Vischering in Lüdinghausen entstanden ist, ist nicht nur Weite. Es liegt auch Plastik in der Landschaft herum. Flaschen, Dosen, Tüten.

Bis zu seinem siebten Lebensjahr lebte Tsend bei seiner Großmutter, die als Nomadin nahe der Stein- und Sandwüsten der Gobi mit ihren Tieren umherzog. Das prägte ihn. In dem Bild, da versteckt sich auch die Erinnerung an seine Kindheit. In der es aber weniger Plastik gab. „Heute wird es in die Landschaft geworfen, weil es vielen nicht bewusst ist, dass Plastik nicht einfach verrottet“, sagt Tsend. Und so liegt das Zeug da im Bild, auf dem „Heimweg“.

2003 kam Tsend nach Deutschland und studierte in Münster an der Kunstakademie. Mit seiner Familie lebt er nach wie vor in Münster. „Heimat ist für mich da, wo ich mich wohlfühle“, sagt er. „Das ist auch hier.“ Es sei für ihn eine Ehre, zum Jubiläum der Burg Vischering auszustellen.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr bezeichnete die Maltechnik und das Spiel mit der Realität als faszinierend. Tsend ist dabei nicht zum ersten Mal im Kreis Coesfeld. Schon 2016 war er in der Kolvenburg in Billerbeck zu Gast; und immer gehe es auch um Heimat-Aspekte. „Schön, dass wir nun zum Jubliäum eine Einzelausstellung von ihm präsentieren können“, freut sich der Landrat. Als Ehrengast kommt sogar der Botschafter der Mongolei zur Ausstellungseröffnung – extra aus Berlin. „Es gibt außerdem traditionelle Musik mit Pferdekopfgeige und mongolische Speisen“, so Kulturreferentin Swenja Janning.

Die Arbeiten, die in der Ausstellung zu sehen sind, beschreiben den Schaffensweg des Künstlers. „Neben neuen Werken sind auch private Leihgaben zu sehen, die der Künstler selbst als Meilensteine versteht“, erklärt Janning.

Gan-Erdene Tsend Foto: Geboren 1979 in Murun (Mongolei); lebt und arbeitet in Münster. Zunächst Kunst-Studium in der Mongolei; von 2003 bis 2010 an der Kunstakademie Münster; Meisterschüler. Ausstellungen im In- und Ausland. Aktuelle Ausstellung in Lüdinghausen in der Burg Vischering bis 23. Oktober. ...

Weite Landschaften mit wilden Pferden, Porträts von Kamelen. Dann die „Kettenkarussell-Bilder“. Bei einem scheinen zwei Mädchen durch den Himmel zu fliegen. Der Bezug fehlt, aber wir sehen ihn doch – die Ketten und die Sitzbank des Karussells, auch wenn das alles nicht da ist. Die Mädchen suchen Halt, aber da gibt es nichts. Sie sitzen, aber da ist nichts zum Sitzen. Eine Illusion.

Schließlich die „Spiegel“-Bilder mit Schatten von Personen, die gar nicht da sind. In einem Bild geht eine Frau spazieren und wirft den Schatten einer weiteren Person vor sich. Zwei Männer am Rand des Bildes sind als Soldaten angedeutet. Und so geht die Geschichte weiter, die man sich erdenkt. Vom Krieg vielleicht. Von der Frau, die deswegen ohne ihren Mann ist, aber seinen Schatten bei sich trägt. Der Mann, der als Sehnsucht da ist und den Schatten wirft.

0 Eröffnung am Sonntag, 12. Juni, um 17 Uhr. Es herrscht Maskenpflicht. Anmeldung unter Tel 02591/ 79900