In konstruktiver Opposition

Marc Henrichmann lebt seit den Bundestagswahlen im September 2021 eine neue Rolle in Berlin. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Havixbeck befindet sich in der Opposition. Und das merkt er auch. „Es ist mühevoll, überhaupt an Infos aus den Ministerien zu kommen“, sagt der 46-jährige aus Havixbeck. Das, was der frühere SPD-Chef Müntefering einmal gesagt habe, „stimmt schon: Oppositon ist Mist“. Gestalten sei besser als „ständig treten zu müssen“, so Henrichmann. Dennoch wirke eine konstruktive Opposition, sagt er im Jahresgespräch mit unserer Zeitung.

Es ist eigentlich ein Schicksal für den Havixbecker, denn bei den Bundestagswahlen hatte er persönlich die Nase vorn: Er holte im hiesigen Wahlkreis die meisten Stimmen unter den acht Bewerber und zog somit das Direkt-Ticket nach Berlin.

Über 4000 Kilometer war Henrichmann 2022 im Wahlkreis unterwegs, um mit Menschen zu sprechen – bei der Sendener Tafel ebenso wie bei einer Übung von Jugendfeuerwehr und Jugend-Rot Kreuz in Ascheberg, bei einem Pflegedienst in Dülmen oder bei Landwirten in Hiddingsel, in Sprach-Kitas in Coesfeld und Nottuln oder bei der Familienbegleitung in Lüdinghausen.

„Die Ampel vergisst den ländlichen Raum“, meint Henrichmann. Vom Neun- oder 49 Euro-Tickets profitiere das Land weitaus weniger als die Städte, vom plötzlichen Förderstopp für KfW-Mittel vor einem Jahr sei es dagegen besonders betroffen gewesen. Seine Kritik an die „zögerliche, zerstrittene Bundesregierung“ bezieht sich auch auf die Flüchtlingssituation. Er habe das Engagement im Kreis Coesfeld in Gesprächen mit Gruppen erlebt, die Hilfstransporte für die Ukraine organisierten oder auch bei der Aufnahme Geflüchteter. „Hier kommt viel zu wenig Unterstützung von der Bundesregierung“, so Henrichmann mit Blick auf die Diskussion um die Unterkünfte. „Viele Kommunen und ehrenamtliche Kräfte sind mit ihren Kapazitäten und Kräften fast am Ende.“

Die Gasumlage sei ein riesiges Thema, berichtet der Innenpolitiker. Er erzählt von Treffen mit Unternehmern, so mit Bäckern in Billerbeck und Lüdinghausen oder einem Klinkerhersteller in Nottuln. „Sie alle brauchen viel Energie und deshalb Unterstützung des Bundes. Die kommt zu spät“, kritisiert er. Vielen Familienunternehmen stehe das Wasser bis zum Hals. „Aber auch Rentner und Studierende leiden. Die wurden zunächst komplett vergessen.“

0 Sicherheit und Cyberkriminalität: Das Thema beschäftigt Henrichmann besonders, der in seiner Fraktion für Datenpolitik zuständig ist. Ein Schwerpunkt auch in diesem Jahr für ihn. „Die Ampel fährt ein Programm des Misstrauens gegenüber unseren Sicherheitsbehörden“, meint er. Ihn ärgert, dass Ermittler nicht die Instrumente erhalten, die sie im Kampf gegen Kriminelle brauchen. Das gilt auch fürs Internet, das „kein rechtsfreier Raum ist“. Eine zeitlich befristete Speicherung von IP-Adressen hält Henrichmann für notwendig. „Sie sind bei schwersten Verbrechen wie Kindesmissbrauch oft der einzige Ansatz für die Verfolgung des Täters.“ Damit könne schweres Leid verhindert werden. Weiterhin will Henrichmann für die Gefahren durch Cyberkriminalität sensibilisieren. „Die Innenministerin tut hier zu wenig“, meint er. „Wir müssen die Gefahren besser kennen, denn jeder kann Opfer von Hackern werden“, warnt er. Gute Lösungen entdeckte er auch in der Region: So habe er sich bei einem Unternehmen in Dülmen informiert, wie es die Wirtschaft widerstandsfähiger gegen Angriffe aus dem Netz macht.

Bei der Digitalisierung stellt er in Frage, ob diese in den Behörden zügig voranschreiten kann. „Ich habe den Eindruck, es geht wieder rückwärts“, kritisiert er die Bundesregierung. Er sei nicht gegen Datenschutz, wenn er sich dafür ausspreche, den Datenfluss unter den Behörden zu erleichtern, betont er. Datenschutz werde ins Absurde verdreht. „Für Bürger ist es doch positiv, wenn sie nur einmal eine Kennnummer für alle Behörden angeben müssen“, meint er.

0 Fracking: Henrichmann sagt, er sehe keine Notwendigkeit, das umstrittene Verfahren zur Erdgas-Gewinnung zu thematisieren. Anders als es FDP-Landtagsabgeordneter Henning Höne aus Coesfeld sieht. Solange die Fragen über die Chemikalien und die Risiken für die menschliche Gesundheit nicht geklärt seien, „brauchen wir nicht darüber diskutieren“, so Henrichmann. Davon abgesehen dauere es viel zu lange, bis Fracking umgesetzt werden könnte; es würde keine kurzfristigen Gas-Lieferengpäss lösen.

0 Politische Bildung: Als Berichterstatter für politische Stiftungen setzt sich Henrichmann für politische Bildung ein. Im Juni übernahm er den stellvertretenden Vorsitz im Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung. „Wir brauchen politische Bildung, die bei den Menschen ankommt“, betont er. Gespräche mit Schulklassen seien ungeheuer wertvoll. Deshalb unterstützte er die Arbeit der VHS Dülmen, Haltern und Havixbeck mit Materialien. „Bildung hilft, immun gegen Fake News zu werden und stärkt den Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, so Henrichmann.

Wahlkreisabgeordneter

Marc Henrichmann (46) aus Havixbeck zog 2017 zum ersten Mal als Direktkandidat der CDU des hiesigen Wahlkreises in den Bundestag ein. Er folgte damals auf Karl Schiewerling aus Nottuln. Auch 2021 holte Henrichmann die meisten Stimmen unter allen Kandidaten und ist somit erneut der hiesige Wahlkreisabgeordnete. Die Schwerpunkte des Rechtsdanwalts aus Havixbeck sind Innenpolitik, Sicherheit und Digitalisierung. In Berlin ist er im Ausschuss für Inneres und Heimat, außerdem stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Digitales. Henrichmann ist Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Coesfeld und engagiert sich seit November als Präsident der THW-Landeshelfervereinigung NRW.