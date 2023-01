In Lüdinghausen die höchsten Einkommen

Kreis Coesfeld

(vth). Knapp fünf Milliarden Euro an Einkünften haben die 108 896 Einkommenssteuerpflichtigen im Kreis Coesfeld in 2018 erzielt. Daraus ergibt sich rechnerisch ein durchschnittliches Jahreseinkommen (vor Steuern) von 45 704 Euro je Steuerpflichtigen. Das ist mehr als im Landesschnitt in NRW, der 42 102 Euro betrug, wie aus den Zahlen des Statistischen Landesamts Information und Technik von Donnerstag hervorgeht.