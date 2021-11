Individuell auf jedes Kind eingehen

Kreis Coesfeld

Max will jetzt Rübli-Kuchen backen. Zielsicher steuert der Dreijährige die Spielküche an, um eine Backform und jede Menge Holzkarotten aus den Schränken zu zaubern. „Toll, dass er sich so viel traut“, freuen sich seine Mutter Jennifer und Sozialpädagogin Denise Rennert. Max ist zu früh auf die Welt gekommen, schon in der 26. Woche. Er hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, ist unruhig und schüchtern. Auch sprachlich hat er Probleme. „Max erhält seit zwei Jahren einmal in der Woche die Frühförderung“, erzählt Denise Rennert. Sie arbeitet in der Interdisziplinären Frühförder- und Beratungsstelle der Stiftung Haus Hall in Coesfeld, dessen Team aktuell 204 Kinder im Vorschulalter aus dem ganzen nördlichen Teil des Kreises Coesfeld bei ihrer körperlichen, geistigen oder sozialen Entwicklung unterstützt.