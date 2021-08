Innenminister Reul beim CDU-Parteitag

Kreis Coesfeld

Die CDU lädt zum 58. Kreisparteitag am Montag, 30. August, ein. Es stehen Vorstandswahlen an. Als Vorsitzenden schlägt die CDU erneut Marc Henrichmann (Havixbeck) vor. „Ich kandidiere erneut als Vorsitzender, weil es einfach Freude macht, in einem starken Team und mit dem großen Wissen und Engagement unserer Basis innovative Ideen und Anträge zu entwickeln“, so Henrichmann. Als prominenter Gast hat NRW-Innenminister Herbert Reul sein Kommen zugesagt. Sein Thema: „Warum der Rechtsstaat unverhandelbar ist“. Einen Namen machte sich Reul insbesondere bei der Bekämpfung der „Clankriminalität“. Beginn ist um 18.30 Uhr im Haus Waldfrieden in Dülmen (Börnste 20).