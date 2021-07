Kreis Coesfeld

Im Kreis Coesfeld gelten ab Sonntag (1. 8.) wieder die Vorgaben der Inzidenzstufe 1. Nachdem der Inzidenzwert im Kreisgebiet gestern den achten Tag in Folge den Wert von zehn überschritten hat, gelten dann nicht mehr – wie in den vergangen Tagen – die erweiterten Maßnahmen der Stufe 0, stattdessen tritt wieder die Inzidenzstufe 1 in Kraft.