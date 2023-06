Ja zum Parkhaus mit zehn Ebenen

Zehn Halbebenen für 293 Stellplätze soll das Parkhaus haben, das der Kreis Coesfeld an der Friedrich-Ebert-Straße in Coesfeld plant. Allerdings muss zunächst die Stadt Coesfeld zustimmen, ob sich das Gebäude in die vorhandene Umgebung stimmig einfügt. Sollte die Stadt dies verneinen und ein Bebauungsplan notwendig sein, will der Kreis auf acht Ebenen zurückfahren. „Das wäre dann aber zulasten der externen Nutzer“, sagte Kreisdirektor Dr. Linus Tepe im Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung. Dieser stimmte einhellig bei Enthaltung der Grünen für den Baubeschluss. Die Grünen forderten von der Kreisverwaltung, dass diese von den an Stellflächen interessierten Behörden und Institutionen zumindest ein „klares Bekenntnis“ einholt, um die Refinanzierung darzustellen. „Dann gehen wir sicherlich mit“, sagte Patrick Jansen von den Grünen im Ausschuss. Tepe erklärte, dass die Bedarfe dem Kreis mitgeteilt worden seien; „wir können sie gerne noch einmal abfragen“.

Bei dem viel diskutierten Parkhaus hatten die Grünen immer wieder Einwände. Zunächst ging es um das Mobilitätskonzept der Stadt Coesfeld, das die Grünen abwarten wollten. „Da haben wir aber nun einen Haken dran gemacht, weil wir mit der Bürgermeisterin von Coesfeld gesprochen haben“, so Jansen. Nun geht es den Grünen darum, dass der Kreis den Bedarf für zehn Ebenen genauer belegen soll. Auch würden 70 Stellplätze am Schützenwall laut Stadt gar nicht wegfallen, meinte Jansen in der Sitzung. Das nimmt der Kreis aber an.

5,24 Millionen Euro sind für die Errichtung des Parkhauses kalkuliert. Die Fassade soll aus Klinker und Glas offen gestaltet sein und zu einem Teil begrünt werden (s. Kasten).

Der Kreis benötigt Parkflächen, weil mit dem Bau des neuen Kreishauses Stellflächen entfallen und schon jetzt Mitarbeiter im nebenan liegenden Wohngebiet parken. Insgesamt ist laut Kreis der Parkdruck in dem Behördenviertel groß, in dem die Kreisverwaltung mit ihren Kreishäusern liegt sowie Straßen NRW, das Finanzamt und das Amtsgericht. Insbesondere auch die Christophorus Kliniken haben laut Kreis Bedarf angemeldet.

„Für die Stadt Coesfeld ist das ein Geschenk“, meinte Ausschussvorsitzender Klaus-Viktor Kleerbaum (Dülmen) von der CDU. „Was wir hier machen, ist unseren Bedarf decken und anderen Trägern ein Angebot, die dringend Parkraum suchen.“ Hermann-Josef Vogt (Coesfeld) von der SPD war ebenfalls der Meinung, dass das Projekt endlich auf den Weg gebracht werden soll. „Wir kauen das jetzt schon seit Januar des letzten Jahres durch.“

Norbert Vogelpohl (Coesfeld) von den Grünen war hingegen der Meinung, „dass das nicht unsere Aufgabe ist, für einzelne Kommunen Geschenke auszukehren“. Den Städten und Gemeinden im Kreis könne es nicht aufgebürdet werden, „ein Parkhaus für Coesfeld mitzubauen“.

Kleerbaum stellte klar, dass sechs Etagen für den Kreis als Eigenbedarf vorgesehen seien. Alles darüber hinaus sei für Dritte geplant – „geschenkt kriegt man aber nichts“.

Dr. Julian Allendorf aus Nottuln (CDU) meinte, dass Straßen NRW und die Christophorus Kliniken eine kreisweite Relevanz hätten. „Wir lösen mit dem Parkhaus nicht die Parkplatzprobleme der ganzen Stadt Coesfeld“, betonte er. Der Bedarf des Kreises stehe auch klar im Vordergrund.

So soll das Parkhaus aussehen

0 Ebenen: Zehn Halbebenen, 293 Stellplätze. Obere Ebene Photovoltaik. 15 Meter hoch.

0 Stellplätze: 35 pro Ebene.

0 Fassade: lichtdurchlässige Klinkerfassade im Westen; Südfassade zum Gebäude des Landesbetriebs Straßen.NRW soll begrünt werden; Nordseite zur Friedrich-Ebert-Straße: offen (entlang von vorhandenen Bäume); Ostseite zur Wohnbebauung: Glasfassade, die Blendschutz- als auch Lärmschutzfunktionen bieten soll.

0 E-Ladeplätze: 30 Plätze mit Ladestationen für E-Fahrzeuge. Jeder Stellplatz kann technisch mit E-Ladestationen nachgerüstet werden.

0 Carsharing: Zwei Stellplätze für Carsharing

0 Fahrrad-Mobilstation: auf der Ebene 0 mit einer Zugangssicherung: für 50 E-Bikes mit Ladeschrank, 30 Standardfahrräder, 10 Lastenfahrräder. Vier Umkleidekabinen.

0 Kosten: 5,24 Millionen Euro für zehn Ebenen, 4,75 Millionen Euro für acht Ebenen. Mögliche Förderungen: 500 000 Euro.

Das sagen die Christophorus Kliniken und die Stadt Coesfeld

Wie hoch ist denn nun der Bedarf an Stellflächen im geplanten Parkhaus für Dritte? Straßen.NRW ist mit 50 bis 60 Stellplätzen im Gespräch, die die Behörde mieten will. Der Kreis nennt insbesondere auch die Christophorus Kliniken als Interessenten. Die Christophorus Kliniken wollen aber ohnehin ein neues, eigenes Parkhaus in Coesfeld bauen. Darüber laufen schon seit vielen Jahren Grundstücksgespräche, bislang gibt es da kein Startsignal. Haben die Christophorus Kliniken überhaupt Interesse an weiteren Stellflächen, sollte das eigene, neue Klinik-Parkhaus realisiert werden? Ja, sagt Dr. Mark Lönnies, Geschäftsführer der Christophorus Kliniken, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Insgesamt sehen wir einen zusätzlichen Bedarf an 250 bis 300 Stellplätzen.“ Deswegen seien Stellplätze im geplanten Kreis-Parkhaus an der Friedrich-Ebert-Straße „auch für uns interessant“. Lönnies weiter: „Hier gibt es einen guten Austausch mit dem Kreis Coesfeld, sodass wir davon ausgehen, mit einigen Stellplätzen im mittleren zweistelligen Bereich berücksichtigt zu werden.“ Zum einen verzeichneten die Christophorus Kliniken einen starken Zuwachs an Mitarbeitern in den vergangenen Jahren. „Zum anderen rechnen wir - auch aufgrund der zunehmenden (politisch gewünschten) Ambulantisierung und Konzentration von Gesundheitsleistungen – mit steigenden Patient:innenzahlen“, so Lönnies. Und die Stadt Coesfeld? Seitens der Stadt Coesfeld gebe es „keine Zusagen oder sonstigen Vereinbarungen mit dem Kreis“, antwortet Stadt-Pressesprecherin Andrea Zirkel auf Nachfrage. „In den bisherigen Gesprächen hat der Kreis allerdings signalisiert, dass Flächen in dem neuen Parkhaus abends oder an den Wochenenden für die Öffentlichkeit bereit gestellt werden könnten, wenn wir eine Großveranstaltung oder ein Event haben. Das wäre eine gute Option für uns.“ Für Coesfeld sei es außerdem positiv, wenn es für die Christophorus Kliniken Stellflächen im neuen Parkhaus gäbe. „Denn dann würde sich der Parkbetrieb in der Innenstadt deutlich verändern“, so Zirkel. vth