Jagdhorn-Prüfung: 13-Jähriger war der Beste

Kreis Coesfeld

Auch in diesem Jahr bot die Kreisjägerschaft die Prüfung zum Bläserhutabzeichen – die sogenannte Gesellenprüfung der Jagdhornbläser auf dem Fürst-Pless-Jagdhorn – an. Um das Bläserhutabzeichen zu erlangen, müssen fünf verschiedene Signale einzeln und frei so vorgetragen werden, dass sie erkennbar sind. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn der Bläser die geforderten Signale in einer für den Jagdbetrieb ausreichenden Wiedergabe beherrscht.