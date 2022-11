Jazz aus Skandinavien

Konzert auf der Burg: Das Eyolf Dale Trio spielt am Freitag, 4. November, um 20 Uhr auf der Burg Vischering ein hochkarätiges Jazz-Konzert. Die drei Musiker präsentieren ihr aktuelles Album „Being“, das ganz in der Tradition des skandinavischen Jazz steht.

Eyolf Dale Trio in der Burg Vischering

Das norwegische Eyolf Dale Trio bringt Stücke in der Tradition des skandinavischen Jazz.

Der norwegische Komponist Eyolf Dale gilt als einer der besten Jazzpianisten Europas. Mit der Schlagzeuger-Legende Audun Kleive und dem renommierten Bassisten Per Zanussi bildet er das Eyolf Dale Trio und vereint so das Ideenreichtum dreier Generationen norwegischer Jazzmusiker. Karten an der Kasse der Burg Vischering und online www.burg-vischering.de.