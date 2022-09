Jazz mit nordischer Note

Billerbeck

Mit dem Konzert des Daniel Karlsson Trios steht ein weiteres Jazz-Highlight auf dem Programm der Kolvenburg: Am Sonntag (25. September) um 16 Uhr will das schwedische Klaviertrio um Daniel Karlsson ausgelassene Spielfreude und musikalische Brillanz nach Billerbeck bringen. Ob gemeinsam mit anderen Größen oder als Solokünstler: Karlsson kommt mit Ideenreichtum und scheut sich nicht, verschiedene musikalische Strömungen in seine Kompositionen einfließen zu lassen. Beeinflusst durch die Jazz-, Soul- und Popmusik der 1960er-Jahre, präsentiert er Stücke mit nordischer Note. Das Trio mit Christian Spering am Bass und Fredrik Rundqvist am Schlagzeug veröffentlichte 2013 sein Debütalbum „Das Taxibåt“, auf das fünf weitere Einspielungen folgten.