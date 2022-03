Josefshaus eingerichtet – Turnhalle folgt

Kreis Coesfeld

Koordiniertes Gewusel am Mittwochabend in der Turnhalle des Pictorius-Berufskollegs. Im Geräteraum bauen gerade zwei Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) einen Wickeltisch zusammen. Etwas weiter liegen die Einzelteile mehrerer Etagenbetten unter den Basketballkörben. Drei Helfer bauen vor den Kabinen, die die Messebauer bereits errichtet haben, probeweise ein Bett zusammen. „Wir haben die Halle letzte Woche schon mit Teppichboden ausgelegt“, sagt Frank Immendorf. „Und jetzt haben wir noch 100 Doppelstockbetten, die in Dülmen eingelagert waren, nach Coesfeld gebracht und bauen sie jetzt auf“, fügt der Ortsbeauftragte des THW hinzu. Damit schafft der Kreis eine weitere Pufferlösung für die Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine.

Von Florian Schütte