Jubel, Entsetzen und ein Münster-Krimi

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Um 20 Uhr liegt Dorothea Deppermann aus Münster von den Grünen vorne, eine halbe Stunde später Dr. Julian Allendorf aus Nottuln von der CDU. Dann wechselt der vorläufige Gewinner des neuen Wahlkreises 85 minütlich. Um 20.40 sind die meisten Besucher aus dem Wahlstudio im Kreishaus in Coesfeld verschwunden. Feiern Party oder fragen sich, warum es zur Niederlage kam oder warum das Ergebnis nicht etwas besser hätte ausfallen können. Allendorf und seine Verlobte Alexandra van der Berg, Kreis-CDU-Vorsitzender Marc Henrichmann aus Havixbeck und Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr gehören zu den wenigen, die noch da sind. Schafft es Allendorf? „Spannender als ein Tatort“, kommentiert Henrichmann den Wahl-Krimi. „Und sogar ein Münster-Tatort diesmal.“ Es geht die ganze Zeit hin und her. Um 21 Uhr sind es 34,68 Prozent für Allendorf und 34,63 Prozent für Deppermann. „Da kann man mal sehen, dass jede Stimme zählt“, bemerkt Schulze Pellengahr. Erst in der Nacht ist klar: Allendorf ist raus.

Für die anderen Kandidaten aus dem Kreis Coesfeld gibt es keine so große Zitterpartie. Jubel bei der CDU und bei den Grünen, die Gewinner dieser Wahl. Lange Gesichter bei der FDP, die Verlierer des Abends. Die SPD geknickt. Bei den beiden CDU-Kandidaten Willi Korth aus Coesfeld und Dietmar Panske aus Ascheberg steht früh fest: Satt gewonnen. Beide ziehen erneut in den Landtag ein. „Ich möchte gerne für meine Arbeit der letzten fünf Jahre, die ich im Landtag war, wiedergewählt werden“, sagt Panske. „Ich bin überzeugt, dass die nicht ganz so schlecht war.“ Der Landrat überreicht Blumen, gratuliert.

Dennis Sonne aus Lüdinghausen von den Grünen dürfte es bei dem guten Ergebnis seiner Partei über die Liste in den Landtag schaffen. Er strahlt. „18 Prozent müssten reichen“, sagt er. Sonne ist Sozialpolitiker, möchte für mehr Inklusion kämpfen. Seit einem Unfall ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. „Im Landtag gibt es da sonst keinen, ich wäre der erste Abgeordnete“, sagt er.

Von Sabine Schäfer aus Lüdinghausen, die für die FDP kandidiert, gibt es kein Lachen heute. „Mit so einem schlechten Ergebnis hat niemand gerechnet“, sagt die Grundschulleiterin. Zunächst ist nicht einmal klar, ob die FDP die Fünf-Prozent-Hürde schafft und damit Kandidat Henning Höne aus Coesfeld wieder rein kommt. Am Ende ist klar, dass es für ihn reicht. Aber die Enttäuschung riesig. „Es ist ein bitterer Abend für die Freien Demokraten in Nordrhein-Westfalen. Das Wahlergebnis tut weh“, so Höne aus Düsseldorf. „Wir werden das Ergebnis sowie den Wahlkampf nun offen und ehrlich analysieren, um aus den Fehlern zu lernen und es in Zukunft besser zu machen.“

Auch bei der SPD ist die Sitmmung verhalten. André Stinka aus Dülmen zieht zwar mit seinem vorderen Listenplatz erneut das Düsseldorf-Ticket. Aber er hätte sich ein klareres Ergebnis für seine SPD gewünscht. Seine Hoffnung war ein deutlicher Wähler-Auftrag für eine rot-grüne Regierung. „Wir müssen abwarten, wie die Gespräche zwischen CDU und Grünen nun laufen“, sagt Stinka, der am Wahlabend in Düsseldorf ist.

Für Mareike Raack, Kandidatin der Grünen aus Coesfeld, besteht noch eine kleine Chance, nachzurücken, wenn die Grünen Minister in der Regierung stellen.

Für Allendorf bleibt es eng. Erst um 22.41 ist der letzte Wahlbezirk ausgezählt. Und erst dann ist klar: Nein, er hat es nicht geschafft. Allendorf kommt auf 34,48 Prozent, Deppermann auf 34,74. Damit hat die Grüne gewonnen und zieht in den Landtag ein.