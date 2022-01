Jüdisches Leben im Fokus

Sehr spannend ist der reich illustrierte Beitrag des Theologen und Historikers Hendrik Lange (Coesfeld), der sich mit den sakralen Kunstwerken beschäftigt, die noch in den Kirchen der Region sichtbar sind. Diese Kunstbetrachtung macht das wechselhafte Verhältnis zwischen Christen und Juden sehr deutlich. So werden neben problematischen antijüdischen Darstellungen auch christliche Werke vorgestellt, die Elemente der jüdischen Kultur wertschätzen.

Die Übersicht über die Kunstwerke in den Kirchen im Kreis Coesfeld lädt dazu ein, die besprochenen Werke im Original zu betrachten. Diese Spurensuche führt dann beispielsweise in die Münsteraner St. Lamberti-Kirche und den St. Paulus Dom, den St. Ludgerus- Dom und die Johanniskirche in Billerbeck sowie in die Kirchen in Coesfeld, Darup, Lette, Darfeld, Osterwick, Gescher, Ottmarsbocholt, Legden, Herbern, Dülmen, und Ahaus-Graes. „Wichtig ist für den interreligiösen Dialog und die Chance zum Lernen, dass die Objekte nicht entfernt werden, sondern man den zeitgeschichtlichen Kontext der Darstellung berücksichtigt und die Gemeinde klar zur Kenntnis bringt, dass sie diese Auffassung heute so nicht mehr vertritt“, betont Hendrik Lange.

Historiker Peter Illisch recherchierte für dieses Buch, dass Christoph Bernhard von Galen einen „Hofjuden“ nach Coesfeld holte, dessen Familie den Kern einer „Judenschaft“ bildete, die bis Mitte des 18. Jahrhunderts auf acht Familien anstieg. Wahrscheinlich ist, dass hier schon im 17. Jahrhundert eine Synagoge bestanden hat, ein Begräbnisplatz seit 1678. Um 1700 mussten sich die Coesfelder Juden mit Angriffen aus dem Kreis der örtlichen Krämer sowie von einzelnen Geistlichen auseinandersetzen, doch verbesserte sich die Lage relativ im Laufe der Zeit. Der Mehrheit der Familien gelang der Erwerb eines eigenen Hauses an Straßen, an denen auch andere Kaufleute wohnten.

Einen Blick in die Geschichte jüdischer Familien in Dülmen vom 17. Jahrhundert bis zum Ende der Gemeinde gewährt der Historiker Stefan Sudmann in seinem Beitrag. Dabei untersucht er besonders das Hineinwachsen in die Stadtgesellschaft nach den rechtlichen Veränderungen der napoleonischen Zeit.

Interessant ist auch, dass sich in der Kleinstadt Olfen, zusammen mit Werne, um 1720 das jüdische Leben im Kreis Coesfeld konzentrierte. 1816 war jeder zwanzigste Einwohner Olfens Jude. Der jüdische Friedhof, die Synagoge und der Marktplatz waren dabei Orte, an denen sich das jüdische Leben kristallisierte. Die letzte jüdische Familie verließ Olfen um 1928, was der Beitrag von Johannes Leushacke belegt. 0 Ein Überblick über die weiteren Themen findet sich unter www.kreisheimatverein-coesfeld.de

Die Geschichtsblätter können unter info@kreisheimatverein-coesfeld.de bestellt werden. Sie kosten 12 Euro zuzüglich Versand.