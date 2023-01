Jürgen Drews nimmt Tierheimneubau unter die Lupe

Coesfeld

Auch wenn Jürgen Drews es in letzter Zeit etwas ruhiger angehen lässt, liegen ihm die Tierheim-Bewohner weiterhin am Herzen: Als Schirmherren informierten sich der Schlagerstar und seine Frau Ramona jetzt über den Fortschritt des Tierheimneubaus für den Nordkreis in Coesfeld.