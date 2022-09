Ab heute geht es los im Kreis Coesfeld. Nach und nach wird das klassische rosafarbene Papierrezept durch das elektronische Rezept, das E-Rezept, ersetzt. „Für die Patientinnen und Patienten ändert sich nicht viel am Ablauf. Nach wie vor erhalten sie in der Arztpraxis ein Rezept, das sie dann in ihrer Apotheke vor Ort einlösen können, nur eben auf digitalem Wege“, sagt Kreis-Apothekensprecher Dr. Stephan Barrmeyer.

Das Rezept per App dürfte zum Start die Ausnahme bleiben. Die Umsetzung des E-Rezepts verläuft bisher mehr als holprig. Ab heute ist die digitale Übermittlung möglich – zumindest in der Theorie.

Und so funktioniert das Empfangen und Einlösen: Ein Medikament wird in der Arztpraxis verordnet. „Patientinnen und Patienten erhalten dann nicht mehr das bislang verwendete rosa Rezept, sondern einen digitalen Schlüssel für die Rezeptdaten, den sie mit ihrem Smartphone empfangen können“, erklärt Barrmeyer. „Dieser Schlüssel kann dann im nächsten Schritt an die Apotheke vor Ort übermittelt oder dort vorgelegt werden, damit diese die Rezeptdaten einsehen, verarbeiten und schließlich die verordneten Arzneimittel abgeben kann.“

Was so simpel klingt, hat eine lange und komplizierte Geschichte – der Kampf gegen die Zettelwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen. Eigentlich sollte das E-Rezept bundesweit schon zum Jahresbeginn starten. Jetzt geht es am heutigen 1. September los – und das nur in der Modell-Region Westfalen-Lippe. Eigentlich sollte auch Schleswig-Holstein dabei sein. Die dortige Kassenärztliche Vereinigung hat allerdings erklärt, vorerst auszusteigen. Als Grund nannte sie Datenschutzbedenken.

Das Problem: Wer den QR-Code hat, kann das Rezept abrufen, weil dieser nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt ist. „Die Kritik ist nicht ganz von der Hand zu weisen, sagt Barrmeyer. Er hätte sich einen einfacheren Weg der Übermittlung gewünscht, den über die elektronische Gesundheitskarte. „Die hat jeder in der Tasche.“

Und dennoch sieht er das E-Rezept grundsätzlich als Schritt in die richtige Richtung. Denn die bisherige Praxis der Rezept-Übermittlung sei mehr als abenteuerlich. Mehrmals werde das zunächst digital erstellte Rezept analogisiert, um dann wieder digitalisiert und schließlich wieder ausgedruckt zu werden. „Das ist Steinzeit“, so der Apotheker-Sprecher. Denn nach dem Ausdruck in der Arztpraxis werde es in der Apotheke wieder eingescannt. Im Rechenzentrum und bei der Abrechnung mit der Krankenkasse werde aber wieder ein Ausdruck benötigt. „Das ist doch irre“, sagt Barrmeyer.

Für die Patienten sehe er langfristig eine Reihe von Vorteilen des E-Rezepts. So lasse sich das Rezept demnächst auch vorab an die Apotheke verschicken, sodass das Medikament schon zur Abholung bereitliegen könne. Und schließlich könne jeder der nicht selbst in die Apotheke kommen kann, den Rezept-Schlüssel kurzerhand an Angehörige übermitteln oder auch den Botendienst der Apotheke nutzen.

Für das Empfangen und Verwalten von E-Rezepten gibt es die offizielle, kostenlose und werbefreie App „E-Rezept“. „Patientinnen und Patienten können sich diese App herunterladen. Vor der ersten Nutzung muss diese dann noch freigeschaltet werden“, führt der Apotheker aus. Dazu werden die elektronische Gesundheitskarte und eine PIN der Krankenkasse benötigt.

Auch wer kein Smartphone nutzt oder es nicht für medizinische Daten nutzen möchte, wird selbstverständlich weiterhin seine Medikamente in der Apotheke erhalten: „Der Schlüssel für den digitalen Rezept-Datensatz kann in der Arztpraxis auch ausgedruckt und dann in der Apotheke eingelesen werden“, erklärt der Apotheker. Ohnehin sei für die Anfangsphase davon auszugehen, dass die meisten Patienten den digitalen Schlüssel in der Arztpraxis als Papierausdruck erhalten. Also doch wieder Digitalisierung auf Papier.

Und es seien „längst nicht alle“ Praxen dabei. Viele seien noch im Dornröschenschlaf. Kritische Stimmen aus der Ärzteschaft betonen eher den zusätzlichen Arbeitsaufwand. 250 Praxen begleiten den Modellversuch in der Region Westfalen-Lippe. Wie viele es im Kreis Coesfeld sind, wollte die Pressestelle der Kassenärztlichen Vereinigung auf Nachfrage nicht verraten – „aus Datenschutz-Gründen“, so der Pressesprecher.