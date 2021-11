Kampfabstimmung im neuen Wahlkreis

Für den neuen Landtagswahlkreis Münster III - Coesfeld III gibt es nun auch aus dem Kreis Coesfeld einen CDU-Bewerber: Der CDU-Gemeindeverband Havixbeck schickt den 45-jährigen Unternehmer Kader Selmi aus Havixbeck ins Rennen um die Nominierung als Direktkandidat für die Landtagswahlen 2022. Er ist nicht der einzige Interessent bei der CDU. Aus Münster gibt es bereits zwei Kandidaten: Die Geschwister Dr. Beatrix Jahn und Christoph Jahn haben beide ihren Hut in den Ring geworfen. Zunächst Christoph Jahn, nur eine Woche später seine Schwester für denselben Wahlkreis. Weitere Interessenten sind möglich. Bei der CDU-Kandidatenkür am 1. Dezember in Münster kommt es somit zur Kampfabstimmung.

Zuvor soll es zwei Vorstellungsabende geben. „Genau das bietet große Chancen für einen Kandidaten wie Kader Selmi, der bereits in größeren Teilen der Bevölkerung bestens bekannt, beliebt und vernetzt ist – und zwar sowohl hier als auch in den betreffenden Stadtteilen von Münster“, meint Havixbecks CDU-Vorsitzender Andreas Lenter.

In Münster sorgte die Geschwister-Kandidatur von Beatrix Jahn und Christoph Jahn für Gesprächsstoff. Die Junge Union äußerte sich kritisch. Die Jahn-Geschwister sind Kinder des langjährigen Bundestagsabgeordneten Dr. Friedrich-Adolf Jahn aus Münster, der 2016 verstorben ist. Ob es weitere Kandidaten aus Münster geben wird, ist nicht klar. Das letzte Wort ist darüber noch nicht gesprochen. Möglich ist zudem auch eine Kandidatur aus Nottuln. Der Wahlkreis Münster III -Coesfeld III besteht aus mehreren Münster-Bezirken sowie Havixbeck und Nottuln.

Die Vorstellungsrunden der Kandidaten sollen am 17. und am 24. November stattfinden. „Bis zum 15. November sollten sich die Kandidaten gemeldet haben, die sich dort präsentieren wollen“, erläutert Lenter. Grundsätzlich ist eine spätere Kandidatur aber möglich – sogar noch in der Versammlung am 1. Dezember können sich Interessierte melden und zur Wahl stellen. Den Kandidaten wählen dann die rund 850 CDU-Mitglieder in dem Wahlkreis. Davon sind rund 350 aus Nottuln und Havixbeck und rund 500 aus den Münster-Ortsteilen.

Aus Sicht der Havixbecker repräsentiert ihr Kandidat Kader Selmi „mit seinem Wertekompass genauso die traditionelle wie auch die moderne CDU“, stellt Lenter heraus.

Selmi wuchs im Sauerland auf und lebt seit 13 Jahren mit seiner Frau Simone und seinen drei Kindern in Havixbeck. Er betreibt seit 2006 ein Nachhilfe-Institut mit zwei Standorten in Münster und in Havixbeck. „Ich weiß, was die Menschen sowohl hier als auch in Münster bewegt“, sagt Selmi, der auch im CDU-Kreisvorstand aktiv ist. Einen Namen hat sich Selmi, der in Tunesien geboren wurde, innerhalb der Union in Sachen Integrationspolitik auch auf Landesebene gemacht.