„Kapazitäten eigentlich ausgeschöpft“

Auch in den Christophorus-Kliniken in Coesfeld, dem einzigen Kinderklinik-Standort im Kreisgebiet ist die Lage dramatisch. „Die Kinderklinik ist zurzeit sehr ausgelastet und die Situation sehr angespannt“, sagt Dr. Jürgen Althaus, Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Sehr viele der kleinen Patienten und Patientinnen seien wegen des RS-Virus in Behandlung.

„Wir nutzen alle verfügbaren Ressourcen, aber die Kapazitäten sind eigentlich ausgeschöpft“, sagt der Oberarzt. Im DIVI-Intensivregister steht die Ampel bei den Kinderbetten in Coesfeld auf rot. Heißt: Es müssen Kinder abgewiesen werden. „Im Bedarfsfall müssen wir Kinder in andere Kliniken verlegen – genauso wie wir bei freien Kapazitäten Kinder aus anderen Kliniken übernehmen.“ Doch solche freien Kapazitäten werden immer schwerer zu finden, die Kliniken in der Umgebung haben schließlich das gleiche Problem. In ganz NRW gebe es kaum ein freies Kinder-Krankenbett mehr, vermeldete in die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) in der vergangenen Woche. Denn mit dem Bett allein ist es bekanntlich nicht getan, es fehlt vor allem das Personal.

An den Christophorus Kliniken bemüht man sich der Lage Herr zu werden. „Um weitere Patient:innen aufzunehmen, versuchen wir unsere Kapazitäten weiter zu erhöhen und zeitgleich Kinder, die nicht schwer krank sind, schneller nach Hause zu entlassen“, teilt Dr. Jürgen Althaus mit.

Auch die bereits im vergangenen Herbst geschaffene Pop-Up-Tagesklinik kommt wieder zum Einsatz. „Seit einigen Wochen haben wir die Struktur der Pop-Up-Klinik wieder aktiviert“, so der Oberarzt. „Dies entlastet uns bereits sehr.“ Zum Glück gebe es wieder viele viele Krankenpfleger und -pflegerinnen von extern und intern, die die Klinik dort unterstützen. „Teilweise on Top zu ihrer sonstigen Arbeit“, so Dr. Althaus.