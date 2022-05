Karte für Klimaschutzprojekte

An der Wasserkraft- und Stauanlage Füchtelner Mühle an der Stever in Olfen startete die Mitgliederversammlung des KlimaPaktes. Geschäftsführer Stefan Bölte von der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH (GFC) berichtete über die Sanierungsarbeiten an diesem historischen Kulturdenkmal. In Zukunft soll dort in einem Verbundprojekt des Kreises und der Stadt Olfen aus Wasserkraft wieder Strom erzeugt werden. „Dieses gemeinsame Projekt ist eine tolle Symbiose, um Denkmalschutz und nachhaltige Energieerzeugung zu verbinden, den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern und die Nutzung für die Zukunft zu sichern“, betont Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Stefan Bölte von der GFC (vorne) berichtet den KlimaPakt-Mitgliedern über die Sanierungsarbeiten an der Mühle in Olfen.

Im Leohaus Olfen begrüßte Schulze Pellengahr die Neumitglieder im KlimaPakt mit einer Beitrittsurkunde. Darunter die SPD-Kreistagsfraktion und Alexander Mohn (Lehrer am Gymnasium Canisianum in Lüdinghausen). Kreis-Klimaschutzmanagerin Kira Funcke stellte eine auf der Website des KlimaPaktes öffentlich zugängliche Karte vor, in der die Projekte und Akteure im KlimaPakt eingesehen werden können. „Diese Karte kann Anregungen für weitere Klimaschutzprojekte geben und soll natürlich die Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Klimaschutzarbeit im Kreis weiter vernetzen“, so Funcke.

Eine neue Satzung wurde vorgestellt und verabschiedet – ohne Gegenstimmen und Enthaltungen. Dort sind nun unter anderem die Zielsetzungen sowie das Angebot des KlimaPaktes angepasst worden. Wahlen zum erweiterten Vorstand des KlimaPaktes standen an: Annette Dirks von den Stadtwerken Coesfeld und Reinhild Kluthe von der Koordinierungsstelle Umwelt- und Klimaschutz Dülmen wurden im Amt bestätigt. Sven Hoffmann von Agenda21 Senden ist als neues Vorstandsmitglied tätig.

Der KlimaPakt Kreis Coesfeld ist als regionales Netzwerk für alle offen – ganz gleich, ob Vereine, Institutionen, Unternehmen, Parteien oder Privatpersonen.

„Der Klimawandel wird die zentrale Herausforderung der nächsten Jahrzehnte werden,“ so SPD-Fraktionsvorsitzender Johannes Waldmann. „Es ist nicht nur wichtig, dass der Kreis Coesfeld seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet, sondern dabei auch stets den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern hält, um so gemeinsam eine breite Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen zu schaffen.“ Als Mitglied könne sich die SPD-Kreistagsfraktion nun aktiv auch auf dieser Ebene für den Klimaschutz einsetzen, so die SPD zu ihrer Motivation beizutreten.

0 Interessierte können kostenlos beitreten und entsprechende Informationen unter https://klima.kreis-coesfeld.de/klimapakt abrufen.