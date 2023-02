Keine Entwarnung beim Energiesparen

Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen im Kreisgebiet haben sich darauf verständigt, weiter Energie zu sparen. Zwar sei eine Gasmangellage in diesem Winter abgewendet, „aber der darauf folgende Winter ist noch lange nicht gesichert“, teilte Aschebergs Bürgermeister Thomas Stohldreier am Rande der Bürgermeisterkonferenz in Davensberg mit. „Allen Beteiligten ist klar: Wir müssen weiter Energie sparen. Es wird nicht mehr wie früher“, so Stohldreier.

Die bisherigen Bemühungen könnten nur in Nuancen angepasst werden, was auch in jeder Kommune passiere. Gerade bei der Beleuchtung müsse jede Kommune sehen, was gebraucht werde. „Bei uns in Ascheberg ist es schon komisch, dass der Kirchturm abends nicht sichtbar ist“, so der Bürgermeister. Dennoch müsse man der Bevölkerung das Signal senden, dass es noch nicht vorbei ist.

Ausgenommen seien nur die Schulen. Mit Bezug auf Schwimmbäder und Sporthallen werde man genau hinschauen, wo es gut funktioniere zu sparen und wo weniger gut. So wolle man es künftig wieder ermöglichen, in den Sporthallen zu duschen. Im örtlichen Schwimmbad dagegen werde es keine Anpassung nach oben geben. Damit waren allerdings schon andere vorgeprescht. Wie berichtet hat die Gemeinde Senden angekündigt, die Beckentemperatur ab sofort wieder um zwei Grad anzuheben.

Als Kritik am Sendener Vorgehen, wollen Stohldreier und Bürgermeister-Sprecher Wilhelm Sendermann (Olfen) den Spar-Appell aber nicht verstanden wissen. „Wir können und wollen den Sendenern da nicht reinreden“, so Sendermann. Und schließlich bleiben Sauna und Solebecken auch dort geschlossen.

In der Bevölkerung solle aber keine falsche Botschaft ankommen. „Es wäre falsch, wenn der Eindruck entstehen würde, dass wir nicht mehr sparen müssen“, betont Stohldreier. „Es gibt keine Entwarnung“, bestätigt Sendermann. „Die Lage ist weiter angespannt und wir müssen weiter sparsam mit Energie umgehen.“ Auch im Privaten könne sich jeder ein Stück weit anpassen. Etwa an die Abschaltung von Straßenlaternen. „Auf meiner Jogging-Strecke weiß ich, das ist um 22 Uhr vorbei“, so der Bürgermeister-Sprecher. „Damit kann man umgehen.“