Seit 30 Jahren besteht das Frauenhaus in Dülmen, das Hilfe für Schutzsuchende bietet. „Wir nehmen Frauen auf, die Gewalt erfahren haben oder von häuslicher Gewalt bedroht sind und zwar unabhängig ihrer Religionszugehörigkeit, Herkunft oder finanziellen Lage“, macht Monika Schulz-Wehrmeyer, Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Dülmen (SkF), deutlich. Seit der Gründung des Frauenhauses in Dülmen haben 1888 von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und 2427 Kinder hier einen Zufluchtsort gefunden.

Frauenhaus in Dülmen besteht seit 30 Jahren / SkF: Genügend Plätze in NRW vorhanden

Ein erfahrenes Team von Sozialarbeiterinnen mit einem weit aufgezogenen Netzwerk gibt den Opfern eine Chance, das Erlebte aufzuarbeiten und einen persönlichen Zukunftsweg auch beruflich, zu finden. „Keine Schutzsuchende wird abgewiesen und es wird für jede individuelle Notlage eine Lösung gefunden“, berichtet Bärbel Bleiker.

Auch sei die Anzahl von Frauenhäuser in NRW ausreichend und es seien genügend Plätze für betroffene Frauen und Kinder vorhanden, ergänzt das Vorstandsmitglied des SkF. Dies gelte auch in der Zeit der Coronapandemie. Über ein Ampelsystem im Internet sind in NRW die verfügbaren Frauenhausplätze einsehbar und die Frauen können dorthin vermittelt werden. Gerade im ländlichen Raum sind nach Angaben des SkF immer viele Häuser mit grün gekennzeichnet. „Im Verbund mit den weiteren Frauen- und Kinderschutzhäusern in NRW wird stets ein Platz für von Gewalt betroffenen oder bedrohten Frauen zur Verfügung stehen,“ unterstreicht Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Die seit Anfang August als Sozialarbeiterin tätige Carina Dietrich erläutert das Hilfeangebot: „Unser Konzept beinhaltet eine resourcenorientierte Beratung und Unterstützung in zivilrechtlichen und strafrechtlichen Angelegenheiten.“ Der Aufenthalt ist als räumlicher und emotionaler Schutzraum konzipiert. Von Gewalt betroffene Frauen werden darin unterstützt, eine dauerhafte Perspektive für sich zu entwickeln. Die Kinder werden dabei mit berücksichtig. Die Beratung folgt dem Prinzip der Freiwilligkeit. Die Inhalte haben Angebotscharakter und jede Frau entscheidet selbst, welchen weiteren Weg sie einschlagen möchte. Neben der schnellen und anonymen Aufnahme ins Frauenhaus haben Betroffene die Möglichkeit, sich ambulant beraten zu lassen. „Unsere ambulanten Beratungen richten sich an Einzelpersonen, Paare und Familien“, fügt Dietrich an.