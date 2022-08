Kettcars werden geblitzt

Kreis Coesfeld

Auch großen und kleinen Autofans bietet die Kreisverwaltung so einiges an ihrem „Tag der offenen Tür“, der am 28. August von 10 bis 17 Uhr in und an den Kreishäusern in Coesfeld stattfindet: Viele verschiedene Einsatz- und Dienstfahrzeuge sind vor Ort; die Themen Mobilität und Sicherheit im Straßenverkehr werden in ganz unterschiedlichen Facetten beleuchtet.