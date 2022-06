Kinder vor Gewalt besser schützen

Kreis Coesfeld

Um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt stärker in den Fokus zu nehmen, laden die drei Jugendämter im Kreis Coesfeld am Montag (20. Juni) um 18 Uhr alle Vereine, Verbände, Jugendgruppen und Initiativen ein: Im Forum Bendix (Friedrich-Ruin-Straße 35) in Dülmen findet eine Informationsveranstaltung zum Thema statt. Dabei sollen die Inhalte des Landeskinderschutzgesetzes NRW, das am 1. Mai 2022 in Kraft getreten ist, aber auch die Bestimmungen zum Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen vorgestellt werden. Im Rahmen der Veranstaltung wird der Schwerpunkt dabei auf dem Thema Führungszeugnisse und Institutionelle Schutzkonzepte in der Kinder- und Jugendarbeit liegen. Ziel des Landeskinderschutzgesetzes ist es, Kinder und Jugendliche zukünftig noch besser vor (sexualisierter) Gewalt zu schützen, unter anderem auch in Sportvereinen, Jugendgruppen und Verbänden. Die drei Jugendämter (Städte Coesfeld und Dülmen sowie Kreis Coesfeld) möchten die Akteure der Kinder- und Jugendarbeit dabei unterstützen und beraten. Anmeldungen: jugendpflege@kreis-coesfeld.de.