Kindernotruf als „sichere Anlaufstelle“

Eine sichere Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche: Dafür soll der Kinder- und Jugendnotruf im Kreis Coesfeld stehen. Immer erreichbar unter der Nummer 02541/185170. Seit September 2020 können sich Kinder und Jugendliche in Notsituationen sowie Bürgerinnen und Bürger, die eine akute Kindeswohlgefährdung melden möchten, jederzeit direkt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes wenden.

Darauf macht der CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Panske aus Ascheberg aufmerksam, der sich über die Arbeit des Kinder- und Jugendnotrufs mit Detlef Schütt, Jugenddezernent des Kreises Coesfeld, Bernd Tübing, Leiter des Kreisjugendamtes, sowie Elke Beck, Leiterin des allgemeinen sozialen Dienstes, austauschte.

Panske ist Vorsitzende des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Kindesmissbrauch“ des Landtags.

„Mit diesem Angebot wollen wir die Hemmschwelle, sich Unterstützung zu holen, deutlich senken, um noch schneller und für die Betroffenen unkomplizierter auf mögliche Gefährdungen reagieren zu können“, erklärt Elke Beck in der Mitteilung. Dabei würde von dem Angebot auch rege Gebrauch gemacht. „Von September 2020 bis Dezember 2022 hatten wir rund 270 Anrufe, wobei wir in rund 71 Fällen sofort aktiv werden mussten.“

Besonders wichtig für die Arbeit sei dabei der enge Austausch mit der Polizei aber vor allem auch mit den Vereinen, Schulen, Kitas, Ärzten und Hebammen, um frühzeitig mögliche Missstände aufdecken und notfalls zum Wohle der Kinder eingreifen zu können, sagte Tübing. Daher freue er sich auch sehr darüber, dass sich auch die Stadtjugendämter Coesfeld und Dülmen am Kinder- und Jugendnotruf beteiligen würden und so Kinder und Jugendliche im gesamten Kreis rund um die Uhr eine Anlaufstelle haben.

„Kinderschutz ist ein sehr wichtiges Thema. Daher behandeln wir in jeder Sitzung unseres Jugendhilfeausschusses unterschiedliche Aspekte des Kinderschutzes“, erläutert Schütt.

Aus seiner Arbeit im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Kindesmissbrauch in Lügde wisse er, wie wichtig gut ausgestattete Jugendämter sind, so Panske in seiner Mitteilung. Der Kreis Coesfeld sei an dieser Stelle gut aufgestellt. „Leider ist Kindeswohlgefährdung, vom physischen, psychischen bis zum sexuellen Missbrauch, unglaublich tief in der Gesellschaft verankert“, sagt Panske. Deswegen sei es umso wichtiger, über dieses Problem immer wieder zu reden. „Um jeden einzelnen in dieser Gesellschaft dafür zu sensibilisieren“, appellierte Panske, die Augen auch im privaten Umfeld offen zu halten. „Der Schutz von Kindern vor seelischer, körperlicher und sexualisierter Gewalt ist eine dauerhafte gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“

In NRW habe man sich darauf verständigt, den Kinderschutz umfassend zu stärken. „Wir verfolgen dabei einen ganzheitlichen Ansatz von der Prävention über die Beratung und Unterstützung bis hin zur Intervention und Nachsorge.“ Pansker verweist auf das Kinderschutzgesetz, mit dem NRW bundesweit voranschreite. Das Kinderschutzgesetz sieht er dabei als ein Fundament, „auf dem wir aufbauen können. Aber uns ist überdeutlich bewusst: Wir sind nicht am Ziel.“