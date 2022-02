Kinderpornografie nimmt deutlich zu

Weniger Straftaten als im vorigen Jahr im Kreis Coesfeld, fast in allen Bereichen. Ob Diebstahl, Einbruch oder Körperverletzung. „Die Menschen leben hier im Kreis Coesfeld sicher“, kommentierte Kreisdirektor Dr. Linus Tepe am Montag in der Jahrespressekonferenz die Zahlen der Kriminalstatistik für 2021. Eine deutliche Zunahme gab es aber bei der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornographie.

10 282 Straftaten ereigneten sich 2021 insgesamt, 10 612 waren es 2020. Über die Hälfte der Fälle (52,1 Prozent) klärte die Polizei auf.

0 Pornographie: Eine Zunahme gab es bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbtbestimmung, 2020 zählten die Beamten 236 Fälle, voriges Jahr 280. Davon waren 123 Fälle der Besitz oder das Verbreiten von Kinder- und Jugendpornografie. Tendenz steigend. „Wir haben 89 Terabyte an Daten sichergestellt, die wir hier auswerten“, beschreibt Direktionsleiter Guido Meinert die Größenordnung. Hinter jedem Fall stecke dabei in der Regel ein Täter. Häufig tummeln sie sich im Darknet, um an pornografischen Kinder- und Jugendbilder zu kommen. „Jedes Bild muss gesichtet werden“, so Meinert. Das sei eine enorme emotionale Belastung für die sechs Kollegen, die das Material auswerten.

Eine Zunahme beobachte die Polizei auch beim so genannten Sexting, bei dem Jugendliche über soziale Medien oder Mails Nacktaufnahmen verschicken. „Viele Jugendliche wissen nicht, was sie da tun“, sagt Abteilungsleiter Thomas Eder. „Wenn ein 16-Jähriger das Nacktfoto einer 13-Jährigen teilt, macht er sich strafbar.“ Die Polizei setze verstärkt auf Information in Schulen und bei Eltern. Nicht nur über die Taten und Konsequenzen, sondern auch, welche Schutzmöglichkeiten es gibt und welche technischen Möglichkeiten. Eder berichtet, dass voriges Jahr die Polizei in zwei Fällen in Whats-App-Gruppen in der Schule pornographisches Material auffliegen ließ. Die Dunkelziffer sei wahrscheinlich viel höher.

0 Häusliche Gewalt: Deutlicher Rückgang um 19 Prozent von 325 Fällen (2020) auf 262 (2021).

0 Enkeltrick und Co.: Betrugsmaschen, mit denen Täter speziell ältere Menschen hereinlegen, sind zwar von 790 (2020) auf 563 (2021) Fälle zurückgegangen. Aber in 29 Fällen waren die Betrüger trotzdem erfolgreich (2020: 24). „Diese Fälle tun weh“, so Meinert. Jeder Fall sei tragisch, weil die Opfer manchmal ihr gesamtes Ersparte verlören. „Sogar das Geld, das sie für die eigene Beerdigung zurückgelegt hatten.“ 242 834 Euro erbeuteten die Betrüger bei den 29 Fällen. Einmal mehr appelliert die Polizei an Kinder und andere Verwandte, die Älteren in ihrer Familie über die Tricks aufzuklären. „Auch wenn man denkt, dass Oma oder Opa niemals auf so etwas reinfallen würde. Die Täter sind professionell und setzen die Opfer extrem unter Druck“, so Meinert.

0 Rauschgift: Markante Steigerung von 474 (2020) auf 643 Fälle. Allerdings, gingen allein mehr als 100 Fälle auf das Konto von zwei Tätergruppen in Nordkirchen und Lüdinghausen. „Wir haben in beiden Fällen die Handys ausgelesen“, sagt Eder. Dabei seien mehr als 100 Konsumenten festgestellt worden. Etliche weitere Fälle gingen auf Konsumenten zurück, die unter Drogeneinfluss Auto gefahren und bei Straßenverkehrskontrollen aufgefallen sind. Insgesamt dominiere bei den festgestellten Rauschgiftfällen Cannabis – also keine harten Drogen.

0 Körperverletzungen: 882 in 2020, 796 im vorigen Jahr. Weniger Partys und Zeltfeste wegen der Corona-Pandemie seien womöglich eine Erklärung, so Meinert.

0 Schusswaffen: In 22 Gewaltdelikten war ein Messer im Spiel, in sechs eine Schusswaffe (insbesondere Gas- Schreckschusswaffen).

0 Gewalt gegen Polizeibeamte: Deutliche Steigerung (2019: 27 Fälle, 2020: 80, 2021: 128 – Körperverletzungen, Bedrohungen; nicht darin enthalten sind Beleidigungen). Meinert spricht von einem „gesamtgesellschaftlichenPhänomen“.

0 Diebstahl: In allen Bereichen weniger; 2020: 3926; 2021: 3438