Kindeswohlgefährdung: Über 80 Fälle

Als besonders erschreckend bezeichnete Dr. Hubert Gerleve, ärztlicher Leiter der medizinischen Kinderschutzambulanz, gestern in der ersten Jahresbilanz, dass 30 Kinder nur zwischen null und drei Jahre alt waren. 22 sogar nur Säuglinge unter einem Jahr.

Die Dunkelziffer beim Thema Kindeswohlgefährdung und Gewalt gegen Kinder ist dabei hoch. „Die meisten Fälle, die hier gelistet sind, landeten bei uns in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin“, erläutert Gerleve die Zahlen. Die Kinder kamen aus dem ganzen Einzugsgebiet der Klinik.

Körperliche Gewalt, allgemeine häusliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt wurden in mehr als einem Drittel der Fälle genannt. Hämatome, Verbrennungen, Frakturen führten ebenso häufig zu einer Vorstellung in die Klinik wie eine offensichtliche Vernachlässigung mit Gefährdung des Kindeswohls.

Registriert wurden auch schwere Fälle von sexualisierter Gewalt. „Der Missbrauch war genauso wie im Fernsehen bei den Kampagnen der Bundesregierung gezeigt“, so Gerleve. Das Vertrauen von Kindern unter zehn Jahren sei dabei erschlichen worden. Dann seien intime Fotos gemacht und an Täter oder Tätergruppen gesendet worden. „Oft werden solche Straftaten nur durch Zufall entdeckt“, sagt Gerleve.

Manchmal seien es Drogen oder Alkoholsucht, die Eltern aggressiv machten, manchmal fühlten sie sich beim Zocken am Computer durch die Kinder gestört und rasteten aus. „Die Gründe sind vielfältig“, so Gerleve. „Wir haben den Eindruck, dass im Rahmen von Coronapandemie und Kontaktbeschränkungen die Themen Suchtmittel sowie Internet an Bedeutung gewonnen haben.“

Darüber hinaus gibt es weit mehr Fälle, die an das Kinderschutzteam herangetragen wurden und in denen „nur“ beraten wurde. In 20 Fällen bestätigte sich der Verdacht nicht, den zum Beispiel Kinderärzte, Jugendämter, Nachbarn oder Lehrer geäußert hatten.

Der sperriger Begriff Gefährdung des Kindeswohls bezeichnet dabei grundsätzlich Handlungen, die dem Kind schaden können.

Wenn Eltern Filme mit brutaler oder sexueller Gewalt in Anwesenheit von Kindern gucken, sei das eine Form von Kindesmisshandlung, die sich in Verhaltensauffälligkeiten wie kindlicher Gewalt oder sexualisierter Sprache äußern könne, so Gerleve.

Er lobte die Rolle der Jugendämter und die Zusammenarbeit mit ihnen. „Leider gibt es immer noch falsche Vorstellungen, wenn das Wort Jugendamt fällt“, so Gerleve. In Wirklichkeit würden die Akteure präventiv helfen, wenn es in Familien Probleme gibt. „Damit Gewalt verhindert wird.“ Mit 16 Jugendämtern aus der ganzen Region steht das Team in Verbindung. Schwerpunkte bilden die Ämter von und in den Kreisen Coesfeld und Borken. Gerade wenn Neugeborene in schwierige häuslichen Verhältnisse entlassen werden sollen, seien die Hilfen unerlässlich. „Das negative Image haben die Jugendämter nicht verdient“, betont Gerleve. Sorge bereitet der noch immer unsichere finanzielle Rahmen der Arbeit. „Es kann eigentlich nicht sein, dass eine Kinderschutzgruppe nicht vollständig finanziert wird“, sagt Gerleve. Ein Sponsor ist der Lionsclub Coesfeld und seine Stiftung Kinderhilfswerk. Sie übernahm eine Anschubfinanzierung für zwei Jahre und stellte schon über 25 000 Euro zur Verfügung. „Wir begleiten vor Ort dieses gute Projekt gerne“, betonte Lions-Club-Prosident Dr. Hartmut Sprakel.