Kirche und Politik beim Süppchen

Bei der Auswahl seiner Gäste hat Kochkoryphäe Ralf Steindorf aus Rosendahl immer ein besonderes Händchen. Doch diesmal musste er etwas Geduld zeigen, bis der Termin für die Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, Susanne Falcke, passte. Als zweite Beiköchin konnte Steindorf mit der Generalsekretärin der SPD NRW, Nadja Lüders, eine weitere Powerfrau zum gesellschafts-politischen Kochabend in die Vorführküche des Möbelhauses Stall in Cpesfeld gewinnen.

Zwischen den vier Gängen des Menüs stellten sich die sympathischen Frauen den Fragen des Kolping-Bildungsreferenten Sebastian Kavermann.

Seit Januar 2022 leitet Falcke (1974 in Recklinghausen geboren) den zweitgrößten Kirchenkreis in Westfalen. Nach dem Vikariat in Berlin, kam sie 2008 als Pfarrerin nach Dülmen. Inzwischen wohnt sie mit ihrer Familie in Burgsteinfurt.

Die Juristin Lüders (geboren 1970 in Witten) sitzt seit 2010 als direkt gewählte Abgeordnete ihres Dortmunder Wahlkreises für die SPD im Düsseldorfer Landtag und ist seit 2018 Generalsekretärin. Dazu engagiert sie sich für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt.

„Eigentlich koche ich nicht,“ verriet Lüders, was sie aber nicht davon abhält, mit ihrem jagenden Mann auch einmal ein Wildschwein aus der Decke zu schlagen.

Während Falcke einmal in einer Kirchenband gesungen hat, schwärmte Lüders mit hennafarbenen Haaren für Punk. „Damals hatte ich wohl nicht viele Freunde“, berichtet sie aus ihrer Schulzeit in Werne.

Nachdem die beiden die leckere Suppe servierten, entlockt Kavermann den beiden weitere private Details. „Den Film „Schindlers Liste“ sollte jeder einmal gesehen haben,“ so Lüders. Und Falcke empfahl die amerikanische Tragikomödie „Green Book“.

Beide Frauen wünschen sich Veränderungen und benannten Probleme in ihrem Arbeitsumfeld. Der Kirche fehle eine Nachwuchsstrategie und das Theologiestudium mit den drei Altsprachen Griechisch, Hebräisch und Latein sei zu anspruchsvoll, berichtete Falcke. Während Lüders ritualisierte Sitzungen, den Verlust zuzuhören und eine allgemeine Politikverdrossenheit beklagte.

„Was möchtest du politisch noch erreichen?“ fragte Kavermann die Generalsekretärin Lüders. „Ich möchte die Ungleichheit in unserer Gesellschaft, die Abhängigkeit von Herkunft und Vermögen beseitigen“, war die Antwort. Auf den Krieg in der Ukraine angesprochen, wünschte sich Falcke nüchterne Antworten und dass dabei die Sehnsucht nach Frieden nicht vergessen wird.

Dazu passte nach dem Dessert die feine Abschlussmusik von Max Steindorf auf der Gitarre – Metallicas „Nothing else matters“ (Nichts anderes zählt) beendete wieder einmal einen perfekten Kochabend.